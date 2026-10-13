伊朗備戰嚇阻川普 點名石油設施、資料中心為反擊目標
伊朗為防美國再度動武而加強核設施防護並威脅反擊，點名中東油設施、資料中心與軍艦等目標；美軍則持續增兵，使局勢更加緊繃。
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伊朗為防美國再度動武而加強核設施防護並威脅反擊，點名中東油設施、資料中心與軍艦等目標；美軍則持續增兵，使局勢更加緊繃。
伊朗正加固核設施、動員民眾備戰，並威脅如果美國再動武，將對美軍及其波斯灣盟友發動更廣泛和更猛裂的反擊，試圖嚇阻美國總統川普在期中選舉後重啟空襲。
華爾街日報報導，知情人士透露，伊朗已警告區域官員，若戰火再起，可能攻擊沙烏地阿拉伯石油設施，甚至派兵越境。伊朗高層也點名阿拉伯聯合大公國、區域資料中心和海底網路電纜，並向斡旋方放話，可能擊沉美軍軍艦、殺傷官兵。
川普上周排除在11月3日選舉前攻擊伊朗，但曾公開表示，考慮轟炸其核設施。美軍第三個航艦打擊群及另一支陸戰隊遠征部隊正駛向中東，五角大廈也評估增派防空裝備與彈藥。
伊朗難以抵擋美軍先進戰機、轟炸機與巡弋飛彈，因此更倚賴威脅來嚇阻攻勢。強硬表態也有助轉移民眾對經濟困境的注意力。美方正加強制裁，並施壓航空公司停飛伊朗，進一步收緊封鎖。
雙方自7月底以來大致停火，原因之一是美方擔憂攔截飛彈的庫存不足。伊朗趁機重建飛彈、無人機設施並補充武器。衛星影像顯示，伊朗在核設施周圍堆起土丘，阻礙地面部隊突襲，機場、港口與電廠也增設避難所與備援物資。
伊朗同時擴大舉辦親政府集會，透過看板招募民眾接受肩射防空飛彈與狙擊槍操作訓練，還派遣準軍事人員到幼兒園講述戰爭故事。
上周末，荷莫茲海峽及其周邊至少三艘商船遇襲，一艘阿聯油輪遭無人機攻擊起火。伊朗支持的葉門青年運動對利雅德機場的飛彈攻擊，造成至少13人死亡、數百人受傷。
伊朗擔心川普在選後重啟空襲，因此加固核設施、動員民眾備戰，並以更強硬的反擊威脅來嚇阻美方，避免自身在軍事上處於劣勢。 知情人士指出，伊朗曾點名沙烏地阿拉伯石油設施、阿拉伯聯合大公國、區域資料中心與海底網路電纜，並稱若戰火再起，也可能攻擊美軍艦艇。 美軍第三個航艦打擊群與一支陸戰隊遠征部隊正前往中東，五角大廈也評估增派防空裝備。與此同時，荷莫茲海峽周邊商船遇襲，顯示緊張情勢持續升高。
精華 FAQ
伊朗擔心川普在選後重啟空襲，因此加固核設施、動員民眾備戰，並以更強硬的反擊威脅來嚇阻美方，避免自身在軍事上處於劣勢。
知情人士指出，伊朗曾點名沙烏地阿拉伯石油設施、阿拉伯聯合大公國、區域資料中心與海底網路電纜，並稱若戰火再起，也可能攻擊美軍艦艇。
美軍第三個航艦打擊群與一支陸戰隊遠征部隊正前往中東，五角大廈也評估增派防空裝備。與此同時，荷莫茲海峽周邊商船遇襲，顯示緊張情勢持續升高。
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