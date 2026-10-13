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沙國首都機場關至10.17 重創歐亞線 多國相繼發布警告

編譯中心／綜合12日電
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哈立德國王國際機場10日遭攻擊，監視器畫面可見濃煙與火光。（路透）
哈立德國王國際機場10日遭攻擊，監視器畫面可見濃煙與火光。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

沙國利雅德機場因遭攻擊延長關閉，多國航空機構發出警告，歐亞航線與航空業營運均受到嚴重衝擊。

葉門青年運動持續對沙烏地阿拉伯發動攻擊，首都利雅德哈立德國王國際機場延長關閉期限至當地時間17日，航空公司紛紛取消航班，歐洲與亞洲之間的重要空中走廊亦受到嚴重衝擊。多國航空安全機構相繼發布警告，航空業除面臨航班大亂，還須承受燃油價格上漲及營運成本增加的壓力。

路透報導，沙國民航局表示，機場暫停運作是為完成確保設施安全及恢復營運準備的相關程序。根據航行通告，機場將關閉至10月17日晚間9時。

伊朗結盟的葉門青年運動日前宣稱，以彈道飛彈攻擊利雅德機場。沙國則表示，已攔截射向首都的飛彈。青年運動另聲稱以無人機攻擊沙國西南部一處空軍基地，沙國尚未證實相關說法。

根據報導，沙國機場自10日遭襲後持續關閉，相關攻擊造成至少13人死亡、逾300人受傷，為沙國十多年來死傷最慘重的攻擊之一。11日另有攻擊造成1人死亡、近12人受傷，機場亦傳出設施起火及人員受傷事件。

航空分析公司Cirium數據顯示，沙國所有機場的航班取消率達46.4%。美國聯邦航空總署11日建議航空公司，飛往或飛越沙國時應謹慎行事；歐盟航空安全局亦擴大對沙國領空的警告範圍。歐洲及亞洲多家航空公司已暫停部分航線，部分國家則呼籲民眾避開利雅德機場。

華爾街日報指出，中東衝突升級令機場、客機及空域面臨飛彈與無人機威脅，航空公司被迫改道或取消航班。自烏克蘭戰爭爆發以來，歐亞航線已多次調整；美伊戰事導致伊拉克空中走廊受限後，沙國空域成為部分航空公司的重要通道，如今再受衝擊，令替代航線更加擁擠。

航空業同時受到燃油價格上漲影響，航線變動亦打亂機組排班及轉機安排。報導指出，沙國今年實質國內生產毛額預估將萎縮3.6%，而利雅德原定舉行的「未來投資倡議」及世界石油理事會能源大會等活動，也受到安全疑慮波及。

精華 FAQ

  • 沙國民航局表示，機場暫停運作是為完成安全檢查與恢復營運準備程序；因遭飛彈與無人機威脅，關閉期限已延長至10月17日晚間9時。

  • 攻擊已造成至少13人死亡、逾300人受傷，沙國所有機場航班取消率達46.4%，歐洲與亞洲之間的重要空中走廊也因此大亂。

  • 除了航班取消與改道，航空公司還要承受燃油價格上漲、營運成本增加、機組排班與轉機安排打亂等問題，替代航線也因此更加擁擠。

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