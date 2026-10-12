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「民眾抱怨擾民」沙烏地停發空襲警報 讓利雅德機場遇襲毫無預警

編譯劉忠勇／即時報導
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▲ 影片來源：facebook＠AP（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

AI摘要

文章摘要整理：

沙烏地在利雅德機場遭多次攻擊前突然停發警報，引發外界質疑其防衛能力，也反映政府在維持正常形象與保障民眾安全間的兩難。

路透報導，沙烏地阿拉伯在利雅德機場接連遇襲前幾天，停止向民眾發布空襲警報，原因不明。這波攻擊造成至少18人死亡、逾300人受傷。

過去一周，利雅德遭到四次攻擊，政府未說明為何事前沒有向民眾示警。

沙國正和葉門親伊朗的青年運動組織（Houthi或譯胡塞）交戰，原本希望向國民及外界展現平靜的形象，但先前的警報凸顯了戰事帶來的暴力。

四位駐當地的西方及阿拉伯官員，以及政治分析師告訴路透，機場遇襲前沒有警報，讓外界質疑沙國能否抵禦攻擊、保障居民和旅客安全。他們認為，這也反映政府試圖維持生活如常的假象。

旅美沙國學者、中東政策委員會智庫資深駐會研究員阿拉默（Sultan Alamer）說：「沙國政府想兩全：一方面發動軍事行動，另一方面又希望讓民眾和外界相關人士安心。」

部分區域分析師認為，這種做法可能適得其反，因為沒有警報反而使民眾更加不安。

沙國民防機關周一發布9月29日以來首次警報，提醒利雅德及南部城市可能面臨威脅。路透無法確認，恢復警報是否因應機場遇襲，沙國政府也未立即回應。

預警系統突然沉寂

自美伊戰爭2月爆發以來，波斯灣各國都遭到伊朗無人機及飛彈攻擊，但政府向民眾示警的方式各有不同。

卡達內政部幾乎在每次攻擊前都發送手機警報，包括最近7月的攻擊，提醒居民留在室內、遠離窗戶。巴林和科威特則多次響起警報，呼籲民眾避難。

沙國5月開始透過全國預警系統，向手機及社群媒體帳號發布威脅警報。但青年運動組織的攻擊在上周前愈來愈頻繁，系統卻突然沉寂。

根據民防機關X帳號的貼文，上周攻擊前最後一次警報是在9月29日，示警地區為南部奈季蘭省。

兩位直接知情的官員表示，上周機場遇襲前，一個西方盟國的官員曾詢問沙國，為何停止發布警報。沙方回答，警報太擾民，許多民眾抱怨夜間被吵醒。

前美國駐沙國大使拉特尼（Michael Ratney）表示，利雅德試圖在告知民眾攻擊消息與避免擾亂生活之間取得平衡，結果卻使民眾對攻擊更加不安。

他說：「他們向民眾傳達訊息的方式，似乎反映了眼前的兩難：必須回應青年運動，卻不希望社會秩序因此受到干擾。」「但青年運動來襲前沒有警報，反而製造了他們想避免的不安。」

國土廣大 防空難以兼顧

與政府關係密切的沙國分析師Ali Shihabi表示，不論有沒有預警，沙國都因國土廣大，難以保護所有設施。

他說：「沙國需要保護的地方太多了。這個國家幅員廣大，有機場、管線和石油設施，防空涵蓋範圍不足以同時保護所有地方，也沒有足夠的愛國者防空系統、攔截彈及飛彈發射單位，兼顧所有設施。」他補充：「沙國對防空的需求沒有上限。」

西方使館自行發布內部警報

三位知情人士及路透取得的警報顯示，這段期間，西方駐沙國使館持續向員工發布內部飛彈及無人機警報。

一位知情人士表示，這些警報綜合美國及其他西方政府的情報，以及沙國當局提供的資訊。

知情人士說，上周最先發生的兩次機場攻擊前後，使館曾向員工發出警報；但周六機場遇襲前，就連使館也未收到內部預警。他們未說明原因，路透也無法確認，為何上周傷亡最慘重的這次攻擊前沒有警報。

沙國國營電視台周日播出周六攻擊的畫面。畫面中，旅客待在機場航廈，數十人排隊登機，男女旅客坐在椅子上等候，低頭滑著手機。接著，飛彈爆炸，亮橘色火光驟然閃現。

沙烏地阿拉伯利雅德的哈立德國王機場8日冒出濃煙和火焰。獲伊朗支持的葉門青年運動組...
沙烏地阿拉伯利雅德的哈立德國王機場8日冒出濃煙和火焰。獲伊朗支持的葉門青年運動組織宣稱攻擊這座機場。圖為社群媒體影片截圖。（路透）

精華 FAQ

  • 路透引述知情官員指出，沙方認為警報太擾民，許多民眾抱怨夜間被吵醒，因此一度停止發布，但這也讓外界更擔心其預警與防護能力。

  • 在連續攻擊前沒有預警，讓居民與旅客來不及反應，也使外界質疑沙國是否能保護重要設施與人口安全，反而加深社會不安。

  • 沙國官方警報一度沉寂，但部分西方使館仍依據美國及其他情報，自行向員工發布飛彈與無人機警報，顯示外部機構對風險判斷更積極。

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