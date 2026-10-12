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青年運動再襲沙國利雅德機場 起火傷亡不明 揚言鎖定交通樞紐

編譯中心／綜合報導
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沙烏地首都機場11日再遭攻擊，監控攝影機拍到候機大廳煙霧瀰漫。(路透)
沙烏地首都機場11日再遭攻擊，監控攝影機拍到候機大廳煙霧瀰漫。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

青年運動連續攻擊沙烏地利雅德機場並宣稱鎖定交通樞紐，造成火災與人員傷亡；沙國與聯軍強烈譴責，國際多國也發出旅遊警示。

沙烏地阿拉伯首都利雅德國際機場10日遭襲，造成至少12人喪生、被迫暫停運作後，機場11日再度遭到葉門什葉派激進團體青年運動(Houthis)襲擊，引發火災，並造成為數不詳人員受傷。

10日機場遭襲是沙烏地境內十多年來死傷最慘重攻擊，凸顯葉門戰爭顯著升級。利雅德長期支持國際承認的葉門政府對抗青年運動。

伊朗支持的青年運動11日聲稱，過去24小時內已經對利雅德機場等地展開多次攻擊，並且揚言持續鎖定沙烏地的交通樞紐，強調這些設施是「我們部隊的戰區」。

數小時後，打擊青年運動的沙烏地聯軍表示，哈立德國王國際機場(King Khalid International Airport)遭到一枚拋射體擊中後引發火災，防空部隊同時在附近攔截一枚飛彈。沙國民航局指出，這起襲擊造成為數不詳人員受傷，相關損害評估作業正在進行中。

媒體引述當地民眾表示，利雅德市區當天傳出多起爆炸巨響。住在北區阿里德區的居民說：「爆炸聲響起後，整棟房子都在晃動。」

除了針對利雅德機場之外，青年運動近日也對全球最大原油出口國的其他重要目標升高攻勢。儘管沙烏地砸下數十億美元強化軍力，青年運動的攻擊仍屢屢突破防線。反青年運動聯軍稱，10日的攻擊「完全構成戰爭罪行」，誓言將作出「果斷回應」。

利雅德機場10日遇襲引發聯合國及全球多國領袖譴責，包括美國總統川普。他表示正考慮加入沙烏地打擊青年運動的行動。

沙烏地民航局指出，10日事件罹難者包括4名沙烏地公民、2名孟加拉人、1名美國人、1名埃及人、1名約旦人、1名敘利亞人、1名巴勒斯坦人及1名蘇丹人，另有309人受傷。

印度駐沙烏地大使館11日表示，一名印度公民受傷一天後不治。駐利雅德西方外交官表示，官方公布受傷人數可能未能全面反映實情，部分輕傷者似未列入統計。

美國、加拿大、德國和西班牙駐沙烏地大使館均警告國民避免前往利雅德機場。澳洲今天則建議在利雅德的公民待在室內，「就地避難」。

青年運動軍事發言人薩雷亞11日在電視上聲明對沙烏地阿拉伯陣地發動四波飛彈和無人機...
青年運動軍事發言人薩雷亞11日在電視上聲明對沙烏地阿拉伯陣地發動四波飛彈和無人機攻擊，其中一枚飛彈擊中利雅德的哈立德國王機場。(歐新社)

精華 FAQ

  • 葉門什葉派激進團體青年運動聲稱發動攻擊，導致哈立德國王國際機場起火，沙國方面表示有不明人數受傷，相關損害評估仍在進行。

  • 青年運動表示要持續攻擊沙烏地的交通樞紐，並稱這些設施是「我們部隊的戰區」，顯示其試圖藉由打擊民航與運輸設施加大施壓。

  • 聯合國與多國領袖譴責攻擊，美國總統川普稱考慮加入打擊行動；美、加、德、西等國使館也警告民眾避開機場，澳洲則建議就地避難。

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