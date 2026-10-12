對青年運動10年戰爭從葉門燒回本土 沙烏地王儲陷入困境

沙烏地經過十年經營，軍力大增，但不時還是遭到葉門青年運動叛軍突襲，圖為沙烏地陸軍。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 青年運動連續攻擊利雅德機場，讓沙國歷經10年的葉門戰爭反噬本土，王儲沙爾曼面臨戰事僵局與轉型目標受挫的雙重困境。

沙烏地阿拉伯 一周內連續三次遭到葉門叛軍「青年運動」組織的致命攻擊，顯示沙國王儲沙爾曼親王(Mohammed bin Salman Al Saud)所領導對青年運動已10年的戰爭陷入困境。紐約時報 指出，伊朗 支持的青年運動的實力今非昔比，沙爾曼親王進退維谷，往後的道路只會更加艱難。

分析家指出，作為沙國實質統治者，這位王儲在面對這樣場不對稱的軍事衝突可能已無退路。他的對手，也就是10年前發動打擊的目標，如今已非吳下阿蒙，實力不降反升。

過去一周，青年運動對沙國首都利雅德的國際機場發動了三次致命攻擊，包括對客運航站大樓的一次襲擊，造成至少12人死亡、300多人受傷。這些攻擊行動將沙國本在鄰國葉門發動的戰爭帶回其本土，打破了沙國平民長期以來享有的安全。沙國多年來一直對葉門進行空襲，但其國內民眾此前大多未受戰火波及。

青年運動聲稱其攻擊屬於報復行動。這些攻擊打擊了王儲的野心，亦即將沙國從一個封閉且依賴石油的國家轉型為全球商業與旅遊樞紐。

對沙爾曼而言，前途並不平坦。分析家認為，隨著青年運動訴求的增加，與該組織達成政治和解變得愈發困難，而試圖透過軍事手段將其徹底擊敗，成功的可能性也微乎其微。這支受伊朗支持的武裝力量幾乎沒有什麼可失去的，而且在與強大敵手的交鋒中，戰力日益增強。

總部位於華府的智庫「中東研究所」(Middle East Institute)沙烏地問題專家高斯(F. Gregory Gause)表示，「對沙國而言，唯一現實的解決之道就在於伊朗與美國之間的戰爭結束，作為整體協議的一部分，由美國促使伊朗讓青年運動停止敵對行動。」不過高斯也指出，「遺憾的是，對於沙國而言，尚不清楚川普總統在這件事上的態度。」

研究機構「國際危機組織」(International Crisis Group)波斯灣與阿拉伯半島計畫主任法魯克(Yasmine Farouk)指出，沙國可能會在和談前先試圖削弱青年運動的力量。他表示，從沙國的角度來看，只要青年運動仍具備發動攻擊的能力，現在就進行談判為時過早。

高斯還指出，對沙國而言，攻擊葉門叛軍的戰果遠不及於受到青年運動攻擊造成的損失。利雅德機場這次遇襲，「就有可能讓潛在外國投資人重新考慮。」相較之下，由青年運動控制的葉門首都薩那，大部分地區都已遭到戰火摧毀。

沙烏地經過十年經營，軍力大增，但不時還是遭到葉門青年運動叛軍突襲，圖為青年運動戰士。(歐新社)