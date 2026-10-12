沙國遭青年運動攻擊重創 沙、伊外長通話 商議降區域衝突

青年運動支持者上街抗議沙烏地阿拉伯不實指控。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 青年運動連番攻擊沙國引發區域緊張，沙伊外長通話尋求降溫；同時，利雅德機場遇襲重創沙國民生與經濟，美國是否介入也出現分歧。

伊朗 支持的葉門什葉派激進團體青年運動（Houthis），近期對沙烏地阿拉伯 發動多起嚴重攻擊，引發區域局勢高度緊張。沙烏地阿拉伯國家通訊社與外媒報導，沙國外交大臣費薩爾與伊朗外長阿拉格齊11日通話，討論近期區域衝突升溫及緩和緊張的努力。這是青年運動對沙國升高攻擊以來，兩國高層首次公開披露的聯繫。

伊朗外長阿拉格齊在社群平台發文表示，伊朗對地區緊張局勢升級深表關切，並強調堅持軍事手段而忽視政治解決，只會令局勢更趨複雜。阿拉格齊重申，地區危機沒有軍事解決途徑，德黑蘭願意提供一切協助，旨在促成沙國與葉門之間展開對話，並最終達成政治解決方案。

過去一周，葉門青年運動多次對沙烏地發動攻擊，其中，利雅德國際機場於10日遭到飛彈襲擊，造成13人死亡、超過300人受傷，這是沙國境內10多年來傷亡最慘重的襲擊事件。面對這波攻擊，沙烏地、埃及 、巴基斯坦和土耳其隨後發表聯合聲明，強烈譴責葉門青年運動襲擊沙國，並要求該組織立即無條件停止此類行動。

在區域安全壓力升高的同時，美媒披露沙國與美國的互動也面臨波折。美國官員指出，沙國王儲穆罕默德．沙爾曼曾於9月多次致電美國總統川普，希望美軍對青年運動發動空襲，但遭川普拒絕。紐約時報報導，川普一度下令攻擊，但在最後關頭撤回。

此外，川普認為青年運動至今避開攻擊美國船舶，且美方一直與該團體保持聯繫，得知其已同意不與美國交戰。部分美軍官員指出，美軍若重啟對青年運動的空襲，該團體對美國船舶的現狀恐將改變。再加上美伊開戰後，沙國拒絕美方使用其空域及駐沙空軍基地的計畫，也讓華府在是否直接參戰上顯得舉棋不定。

除軍事與地緣政治挑戰，青年運動鎖定沙烏地機場的攻擊，也直接衝擊沙國經濟。華爾街日報報導，青年運動企圖藉此切斷沙國與外界連結；除能源出口，觀光旅遊業與會展產業是沙國近年經濟成長的重要支柱，尤其首都利雅德的哈利德國王國際機場及南部城市遇襲，正值繁忙的會展與旅遊旺季，恐大幅影響商務人士與遊客前往沙國的意願。

利雅德即將舉辦大型的能源和投資峰會「未來投資倡議」，原可吸引全球數千位高層主管與投資人齊聚，青年運動上周發動的攻擊，已使多家航空公司暫停或取消往利雅德的航班，導致許多外籍顧問與商務人士暫時受困，經濟部長萊歇（Katherina Reiche）也滯留當地；外界擔憂，升高的緊張局勢不僅將衝擊沙國經濟，也凸顯出沙國在攔截飛彈與自衛能力上的漏洞。

沙烏地阿拉伯首都利雅德國際機場10日遭葉門什葉派激進團體青年運動襲擊，現場冒出濃煙。（路透）