沙烏地國家通訊社：沙烏地和伊朗外長商討區域緊張情勢
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沙烏地與伊朗外長罕見通話，討論區域衝突升溫與降緩緊張，伊朗並表示願協助沙烏地和葉門對話；此時正值青年運動加強對沙烏地攻擊後。
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沙烏地與伊朗外長罕見通話，討論區域衝突升溫與降緩緊張，伊朗並表示願協助沙烏地和葉門對話；此時正值青年運動加強對沙烏地攻擊後。
沙烏地阿拉伯國家通訊社今天報導，沙烏地外長和伊朗外長通話討論近期區域衝突升溫及緩和緊張的努力。這是葉門青年運動對沙烏地升高攻擊以來，兩國高層首次經公開披露的聯繫。
路透社報導，根據伊朗外長在其Telegram帳號上的貼文，伊朗方面表示，德黑蘭願意就沙烏地和葉門之間進行對話一事提供協助。
過去一週，伊朗支持的葉門什葉派激進團體青年運動（Houthis）多次對沙烏地發動攻擊，包括昨天對利雅德國際機場的襲擊，造成13人死亡、超過300人受傷。那是沙烏地境內十多年來傷亡最慘重襲擊事件。
根據沙烏地國家通訊社報導，兩國外長主要商討近期區域衝突升溫，以及如何透過外交努力緩和緊張局勢，顯示雙方正嘗試以對話處理危機。 因為自葉門青年運動對沙烏地升高攻擊以來，這是兩國高層首次經公開披露的聯繫，反映在軍事壓力升高下，雙方仍保留溝通管道。 依據伊朗外長在Telegram上的貼文，德黑蘭表示願意就沙烏地和葉門之間的對話提供協助，顯示伊朗試圖扮演斡旋角色，降低區域對立。
精華 FAQ
根據沙烏地國家通訊社報導，兩國外長主要商討近期區域衝突升溫，以及如何透過外交努力緩和緊張局勢，顯示雙方正嘗試以對話處理危機。
因為自葉門青年運動對沙烏地升高攻擊以來，這是兩國高層首次經公開披露的聯繫，反映在軍事壓力升高下，雙方仍保留溝通管道。
依據伊朗外長在Telegram上的貼文，德黑蘭表示願意就沙烏地和葉門之間的對話提供協助，顯示伊朗試圖扮演斡旋角色，降低區域對立。
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