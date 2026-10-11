沙烏地國家通訊社：沙烏地和伊朗外長商討區域緊張情勢

伊朗外交部長阿拉奇。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 沙烏地與伊朗外長罕見通話，討論區域衝突升溫與降緩緊張，伊朗並表示願協助沙烏地和葉門對話；此時正值青年運動加強對沙烏地攻擊後。

沙烏地阿拉伯 國家通訊社今天報導，沙烏地外長和伊朗 外長通話討論近期區域衝突升溫及緩和緊張的努力。這是葉門青年運動對沙烏地升高攻擊以來，兩國高層首次經公開披露的聯繫。

路透社報導，根據伊朗外長在其Telegram帳號上的貼文，伊朗方面表示，德黑蘭願意就沙烏地和葉門之間進行對話一事提供協助。

過去一週，伊朗支持的葉門什葉派激進團體青年運動（Houthis）多次對沙烏地發動攻擊，包括昨天對利雅德國際機場的襲擊，造成13人死亡、超過300人受傷。那是沙烏地境內十多年來傷亡最慘重襲擊事件。