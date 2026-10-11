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1周內第3度…葉門叛軍襲沙國首都機場12死 川普擬加入打擊行動

編譯王曉伯／綜合報導　
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葉門叛軍「青年運動」10日再對沙烏地阿拉伯發射飛彈襲擊，擊中沙國首都利雅德國際機...
葉門叛軍「青年運動」10日再對沙烏地阿拉伯發射飛彈襲擊，擊中沙國首都利雅德國際機場。圖為該機場8日就曾遭到攻擊，引發熊熊大火與濃煙。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

葉門胡塞武裝密集攻擊沙烏地阿拉伯首都機場與多處設施，造成重大死傷並衝擊航班與油市，川普也表態考慮讓美軍介入。

沙烏地阿拉伯與葉門叛軍間的衝突急速增溫。葉門反政府武裝組織「青年運動」(Houthis，又稱胡塞武裝)10日對沙烏地阿拉伯首都利雅德的哈利德國王國際機場(King Khalid International Airport)發動飛彈襲擊，造成至少12人死亡、超過309人受傷。這是自伊朗戰爭爆發以來波灣阿拉伯國家所遭受傷亡最慘重的攻擊。川普總統表示已在考慮美軍是否要加入沙國對青年運動的打擊行動。

這起事件發生之際，葉門親伊朗的青年運動正升高對沙烏地的飛彈襲擊。利雅德機場本周已兩度遇襲，共造成4人死亡、多人受傷，並有一架飛機嚴重受損。

路透10日報導，航班追蹤網站Flightradar24的資料顯示，當時所有飛往利雅德的航班均已轉降或取消，一度只有一架直升機在機場上空盤旋。

沙國民航局表示，罹難者中有4名沙國公民和2名孟加拉公民，此外埃及、約旦、巴勒斯坦、蘇丹、敘利亞和美國也各有1名公民喪生。

目前，哈立德國王國際機場已關閉，暫停營運。美國大使館表示已「獲悉襲擊事件」，並敦促在當地的美國公民避開該區域。多家波灣地區航空公司宣布取消往返利雅德的航班。航班追蹤平台Flightradar數據顯示，所有飛往利雅德的航班均已改道或取消。

此外，與青年運動交戰的沙國聯軍表示，有一枚拋射物落在沙國東部達曼市法赫德國王國際機場附近。

伊朗戰爭戰線不斷擴大，激化葉門境內伊朗支持的青年運動武裝組織與沙國支持的政府軍之間戰事。青年運動近來密集對沙國內的國際機場、軍事設施以及石油基礎建設發動無人機與彈道飛彈攻擊。

在這次襲擊發生的前一天，青年運動就曾對哈利德國王國際機場發動兩次襲擊，導致包括一名飛行員在內的3名沙烏地阿拉伯人喪生。此外，青年運動於6日和7日也襲擊了沙國境內另外兩座機場，造成3人死亡。

這一連串的攻擊行動預料將促使沙國向包括美國在內的盟友施加更大壓力，要求為沙國提供軍事支持。

10日攻擊發生後不久，川普總統表示，他正在評估美國是否應加入沙國對青年運動的打擊行動。他說：「我們可能會這麼做，我們會研究一下，我們剛剛得知這次襲擊的消息，我們會做出決定。我們的行動非常迅速。」

青年運動尚未立即就此次攻擊行動發表聲明；此前在10日稍早，他們指責沙國襲擊了位於葉門首都薩那的國際機場。根據了解，青年運動有時需要數日才會發布相關聲明。

沙國是全球最大石油出口國，該國持續遭到攻擊，對波灣地區與國際油市造成震撼。不過在10日攻擊事件發生數小時後，沙國能源部仍在宣傳一場定於11日利雅德舉行的大型國際能源會議。

多輛救護車在首都利雅德國際機場外待命。(路透)
多輛救護車在首都利雅德國際機場外待命。(路透)

精華 FAQ

  • 根據內文，胡塞武裝對哈利德國王國際機場發動飛彈襲擊，造成至少12人死亡、超過309人受傷，成為波灣阿拉伯國家遭遇最慘重的攻擊之一。

  • 因青年運動近來升高對沙國的飛彈與無人機攻勢，鎖定國際機場、軍事設施與石油基礎建設，且本周利雅德機場已兩度遇襲，顯示衝突明顯升溫。

  • 川普表示，美國正在評估是否要加入沙國對青年運動的打擊行動，並稱會迅速研議後做出決定，顯示美方可能進一步介入葉門與沙國之間的衝突。

沙烏地阿拉伯 川普 伊朗

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