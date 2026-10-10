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沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

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沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

編譯盧思綸／即時報導
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葉門青年運動叛軍10日發射一枚飛彈襲擊沙烏地阿拉伯首都利雅德哈立德國王國際機場，...
葉門青年運動叛軍10日發射一枚飛彈襲擊沙烏地阿拉伯首都利雅德哈立德國王國際機場，造成至少12人死亡，包括一名美國公民，以及309人受傷。圖為事發後有救護車停在哈立德國王國際機場外。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

葉門青年運動以飛彈襲擊沙國利雅德機場，造成321人死傷並迫使機場停運，沙國防空警報未響引發外界關注，川普則表示將評估是否介入。

綜合美聯社與紐約時報報導，伊朗扶植的葉門「青年運動」叛軍10日發射一枚飛彈襲擊沙烏地阿拉伯首都利雅德哈立德國王國際機場，造成至少包括一名美國公民在內的12人死亡以及309人受傷，迫使機場全面停止營運。這是波斯灣阿拉伯國家在美以對伊朗開戰以來，遭遇最慘重傷亡。沙國與青年運動的戰爭白熱化，更暴露沙國防空預警系統的漏洞，消息人士指襲擊發生前竟未發出任何警報。

川普總統回應已得知這起攻擊，將就是否介入衝突做出決定，但未透露更多細節。美國駐利雅德大使館及其他西方國家使館均敦促自身公民避開該區域，並警告旅行行程可能受到影響。

美聯社引述一名地區官員稱，一枚飛彈擊中機場內設有國內線第3及第4航廈的建築群。目前機場部署嚴密警力，所有出入口全面封鎖。該機場是沙國最繁忙的機場，目前已停止營運。

青年運動高層官員布海帝（Mohammed al-Bukhaiti）證實，此舉是報復沙國攻擊葉門民用基礎設施，讓世界明白，葉門的機場、港口、醫院等民用設施不應遭到攻擊，這項原則也應適用於世界其他地方。

沙國主管機關11日凌晨公布最新傷亡，12名死者包括4名沙國公民、2名孟加拉籍，以及美國、約旦、巴勒斯坦、敘利亞、蘇丹和埃及等國公民；另有309人受傷，部分傷者情況危急。

CNN引述包括2名西方官員在內的知情人士警告，目前公布的死傷數字並非最終統計；且這起襲擊發生前毫無預警，沙國的威脅預警系統也未發出任何警報。

目擊者表示，10日現場傳出爆炸，機場內多人受傷倒地，十多輛救護車緊急趕往救援。一名受傷旅客指出，事發前曾看見不明物體劃過天空，隨後登機門附近的部分天花板坍塌。

精華 FAQ

  • 襲擊目標是沙烏地阿拉伯首都利雅德的哈立德國王國際機場，造成至少12人死亡、309人受傷，合計321人死傷，並使機場全面停止營運。

  • 葉門青年運動高層證實發動飛彈攻擊，稱是報復沙國對葉門民用基礎設施的空襲，並主張機場、港口、醫院等民用設施不應遭到攻擊。

  • 川普表示已得知攻擊事件，將再決定是否介入衝突；同時消息人士指出，沙國防空預警系統在襲擊前未發出任何警報，顯示防護出現漏洞。

川普 伊朗 沙烏地阿拉伯

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