我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐沖繩美軍涉殺人案 魯比歐允全力配合調查

賀錦麗丈夫私下表示 盼她2028不要選總統

青年運動疑襲利雅德機場傳數十傷 多家航空停飛

中央社利雅德10日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
沙烏地阿拉伯首都利雅德的哈立德國王國際機場10日遭到攻擊，數人受傷，機場運作被迫...
沙烏地阿拉伯首都利雅德的哈立德國王國際機場10日遭到攻擊，數人受傷，機場運作被迫暫停。圖為社群媒體影片截圖，一輛救護車停在機場外。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

青年運動疑以飛彈襲擊沙烏地利雅德機場，造成數十人受傷並引發恐慌，多家航空因此取消或調整航班。

外交消息人士向法新社透露，葉門叛軍「青年運動」（Houthis）今天疑似發射飛彈襲擊沙烏地阿拉伯利雅德（Riyadh）國際機場，傳出數十人受傷，目擊者形容航廈內部陷入恐慌。

沙烏地官方並未證實任何最新攻擊行動或疏散事件，但有旅客向法新社表示，在等候登機時聽見爆炸聲，另一人則說目睹攻擊發生，現場有人受傷。

一名目擊者告訴法新社：「我當時在國內線403登機門，看見401登機門遭擊中，眼前就有人受傷。大家都在奔跑。」

當地醫院的消息來源透露，有5人在機場受傷後送進加護病房治療，並表示總計有數十人受傷。

一名傷者家屬表示，傷者是被飛散的玻璃碎片割傷雙肩與手臂，已緊急送醫。

有3名目擊者向法新社證實，現場人員正在撤離機場。

外交消息來源告訴法新社：「青年運動現在攻擊民用目標，而利雅德機場正是民用設施。」消息來源指出，機場是在當地時間下午3時左右遭飛彈擊中。

沙烏地政府媒體辦公室及民航局對此事件暫未回應媒體詢問。

這起事件發生之際，葉門親伊朗的青年運動正升高對沙烏地的飛彈襲擊。利雅德機場本週已兩度遇襲，共造成4人死亡、多人受傷，並有一架飛機嚴重受損。

路透社報導，航班追蹤網站Flightradar24的資料顯示，當時所有飛往利雅德的航班均已轉降或取消，一度只有一架直升機在機場上空盤旋。

利雅德機場呼籲旅客，前往機場前應直接聯繫航空公司確認航班狀態。

科威特航空（Kuwait Airways）隨後宣布，因利雅德機場受「安全情勢」影響關閉，已取消所有往返沙烏地首都的航班。

阿提哈德航空（Etihad Airways）及卡達航空（Qatar Airways）稍早也已取消多班往返各自樞紐與利雅德的航班，部分停飛措施將持續至12日。

青年運動8日及本週稍早發動的攻擊，已促使多家航空公司暫停或取消飛往沙烏地首都的航班。利雅德近日即將舉辦大型能源及投資會議。

主辦單位今天表示，會議將如期舉行，並試圖向與會者強調會場安全無虞。

本月稍早，獲沙烏地支持的葉門政府對青年運動發動攻勢後，青年運動已公開警告民航機避開沙烏地領空，並將該區域劃為軍事行動區。

精華 FAQ

  • 事件疑似發生在沙烏地阿拉伯首都利雅德的國際機場，法新社引述外交消息人士稱，機場在當地時間下午3時左右遭飛彈擊中。

  • 消息指出機場內有數十人受傷，至少5人送進加護病房；多名目擊者稱看到有人受傷、航廈出現恐慌，現場人員也正在撤離。

  • Flightradar24顯示飛往利雅德的航班多已轉降或取消，科威特航空、阿提哈德航空與卡達航空也陸續停飛部分航班，影響持續擴大。

沙烏地阿拉伯 伊朗

上一則

集2大獨裁者姓於一身 秘魯「希特勒．墨索里尼」當選鎮長

下一則

蟑螂人民黨發起抗議遭鎮壓 印度記者怨採訪權受損

延伸閱讀

沙烏地首都遇襲 多家航空公司暫停航班、美籲公民提高警覺

沙烏地首都遇襲 多家航空公司暫停航班、美籲公民提高警覺
葉門武裝組織「青年運動」襲2座國際機場 沙烏地：釀3死36傷

葉門武裝組織「青年運動」襲2座國際機場 沙烏地：釀3死36傷
青年運動稱攻擊阿美石油設施 報復沙烏地空襲葉門

青年運動稱攻擊阿美石油設施 報復沙烏地空襲葉門
沙烏地首都傳爆炸聲 葉門叛軍稱空襲機場煉油廠

沙烏地首都傳爆炸聲 葉門叛軍稱空襲機場煉油廠

熱門新聞

泰國王后蘇堤達（Queen Suthida）首次單獨駕駛「獅鷲」（Gripen）戰機。（美聯社）

泰國王后獨駕獅鷲戰機首飛 瓦吉拉隆功到場觀禮

2026-10-09 11:35
中國外交部發言人毛寧。(路透資料照)

日方要求「適當尊重」高市早苗 中國外交部回應這一句

2026-10-08 09:00
26歲的白俄羅斯女模特兒兼歌手薇拉克拉夫特索娃，去年遭求職詐騙拐騙至緬甸園區，因拒絕配合從事詐騙而遭轉賣摘除器官虐殺。（截圖自X）

26歲女星緬甸詐騙園區「被活摘器官」虐殺 5兇嫌只判21年

2026-10-08 01:10
哈利王子9月23日在紐約出席「柯林頓全球倡議」（Clinton Global Initiative）年度會議並登台演講。(美聯社)

哈利王子曾從軍10年 坦言退伍後「失去部分人生目標」

2026-10-03 20:01
美國總統川普與俄羅斯總統普亭2025年8月15日在美國阿拉斯加州安克拉治會晤商討結束俄烏戰爭，並在會後記者會上握手。（路透）

川普宣布美俄柴油協議 澤倫斯基怒批不誠實：送普亭生日禮物

2026-10-09 20:40
凱特王妃原本想協助94歲奶奶史黛拉．德魯伊特走出家門，她還堅持表示：「我喜歡自己的事情自己來。」（取材自＠princeandprincessofwales Instagram）

凱特王妃登門接送 94歲婦淡定：我根本不認識名人

2026-10-03 02:23

超人氣

更多 >
到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解

到美國生活才發現不一樣 華人常見5大迷思 大房子、人情味全是誤解
這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活

這五個城鎮一年生活成本不到三萬元 退休只靠社安金也能過舒適生活
小費比工資高 華人快遞員月入近萬 透露原因在這

小費比工資高 華人快遞員月入近萬 透露原因在這
近期「面帶桃花」4星座 戀愛、生意雙線開花 天秤有望脫單又簽大單

近期「面帶桃花」4星座 戀愛、生意雙線開花 天秤有望脫單又簽大單
川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」

川普怒批諾貝爾和平獎沒給他 自稱「台海沒開戰全靠我」