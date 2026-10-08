12架B-1轟炸機緊急撤出英國 紐時：川普對伊朗開戰 美軍到處撤退

美國空軍一架B-1轟炸機3月17日準備降落英國格洛斯特郡費爾福空軍基地，民眾舉起相機拍攝。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 紐時指出，美軍因伊朗威脅持續後撤、調整全球部署，顯示川普對伊朗開戰後不僅未展現優勢，反而暴露美軍後勤與基地安全的嚴重弱點。

美軍上週末接獲可信情報，顯示伊朗 支持的行動人員計畫發動無人機攻擊，因此匆忙將12架B-1轟炸機撤離英國一座空軍基地。儘管美國總統川普 堅稱沒什麼大不了，但紐約時報分析指出，對關注美伊開戰7個月以來美軍全球部署的人而言，這是川普與國防部長赫塞斯 一再被迫撤退的又一明顯例證。

美軍2025年6月成功空襲伊朗3處核設施，今年1月又突襲委內瑞拉，擄走總統馬杜洛。川普原本希望藉由攻擊伊朗，再次展現美軍強大實力，但隨著戰事持續延燒，美國的重大弱點逐漸暴露，迫使五角大廈做出一年前未曾考慮的調整。這場戰爭非但沒有增強美國實力，反而限制其軍事力量，凸顯川普發動戰爭的意外後果。

中東基地關閉，加上英國一座基地使用受限，使美軍海外部署的後勤作業更加複雜。美國轟炸機仍能抵達目標，但必須從本土起飛，耗費更多時間及空中加油資源。美國航艦戰鬥群仍能在波斯灣以外的阿拉伯海巡邏，但如今必須仰賴約3500公里外、位於印度洋的迪亞哥加西亞島補給，額外耗費數週時間及龐大成本。更重要的是，這些撤離行動讓伊朗意識到，自己有能力迫使超級強權撤退，其他潛在對手也可能得出相同結論。

烏克蘭去年對俄羅斯發動的無人機攻擊，以及其他類似行動，已改變五角大廈對軍事弱點的認識。如今，僅讓部隊遠離飛彈射程已不足以確保安全，無人機與網路武器已重塑戰場。儘管川普宣稱伊朗海軍已遭摧毀、空軍喪失作戰能力，經濟也因海上封鎖而搖搖欲墜，但伊朗仍能迫使美軍飛機與人員撤離原本安全的基地，而且愈撤愈遠。

美軍人員已從巴林、科威特、阿拉伯聯合大公國及卡達的基地撤離，這些基地均位於伊朗飛彈與無人機射程內。部分基地受損嚴重，五角大廈內部對重建興趣不大，若國會批准經費，美軍將把基地遷往更遠的地方。至於海上航道，美國至今仍無法確保荷莫茲海峽及紅海部分海域的「航行自由」，而保障航行自由，正是過去半個世紀美國持續駐軍中東的核心理由之一。

川普及他的支持者對局勢有截然不同的說法。川普在期中選舉造勢活動中，將伊朗描述為瀕臨崩潰、貨幣暴跌的國家，堅稱全面海上封鎖正使伊朗陷入困境，最終將迫使德黑蘭達成協議。他還指稱，任何報導伊朗取得進展的新聞都是「假新聞」，並指責報導美軍彈藥短缺及其他挫折的新聞機構對國家不忠誠。

然而，伊朗轟炸中東各地美軍基地作為報復，迫使許多美軍人員轉移至區域內的旅館與辦公場所，也引發外界對川普政府戰爭準備工作的質疑。美軍在中東使用的13座主要軍事基地中，許多很快就因受損而無法供人員進駐，其中科威特境內的基地可能受損最為嚴重。

德州農工大學布希政府與公共服務學院國際事務副教授塔巴爾（Mohammad Ayatollahi Tabaar）本月在「外交事務」（Foreign Affairs）撰文指出，伊朗現在「正對美國採取升高衝突、持續進攻的戰略」。

他表示：「這意味著伊朗既不會維持現狀，也不會與華府妥協。相反地，伊朗將採取更多行動，打擊美國區域夥伴的經濟，重創全球能源市場，並擴大攻擊美國軍事設施。」他預測，伊朗可能試圖奪取波斯灣阿拉伯國家境內部分幾乎已遭美軍棄守的基地，但迄今尚未採取這類地面行動。