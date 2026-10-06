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伊朗總統批談判「毫無意義」 稱美目標想推翻政權

編譯中心／綜合5日電
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伊朗總統裴澤斯基安聲稱與美國的談判「毫無意義」，指美方目標是推翻伊朗；圖為裴澤斯...
伊朗總統裴澤斯基安聲稱與美國的談判「毫無意義」，指美方目標是推翻伊朗；圖為裴澤斯基安9月23日在聯合國大會發表演說。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

美伊談判陷入僵局之際，伊朗指控美方意圖推翻政權並否定對話，美方則同步加大金融制裁，雙方在軍事、外交與經濟壓力下持續對峙。

美伊結束中東戰事的談判陷入僵局之際，伊朗總統裴澤斯基安5日表示，與美國談判「毫無意義」，指控美方真正目標是推翻伊朗；同日，美國財政部警告外國金融機構，若繼續與伊朗或受制裁的伊朗銀行進行業務，可能遭華盛頓制裁，甚至面臨未經預先通知的處分。

中央社引述法新社報導，美伊數月來就結束衝突展開的談判沒有取得進展。伊朗官方通訊社（IRNA）引述裴澤斯基安說法指出，伊朗過去曾在談判後遭到三次攻擊，因此認為美方並非尋求對話，而是意圖推翻伊朗。

裴澤斯基安表示，面對「暗殺、制裁、施壓和威脅」以及違反承諾的行為，談判沒有意義。他認為，美方一方面要求伊朗對話，另一方面卻持續採取軍事及經濟壓力，令雙方互信難以建立。

伊朗外交部長阿拉奇4日則表示，美國對伊朗的戰爭不可能透過軍事手段解決。他警告，如果攻擊再次發生，伊朗將採取更強硬的防禦措施；同時強調，衝突沒有軍事解決方案，也不可能單靠新的制裁措施解決，只有建立在「公正與公平」基礎上的談判，才有可能結束衝突。

在外交談判陷入停滯之際，美國進一步收緊對伊朗的經濟壓力。央廣引述法新社報導，美國財政部5日發布警示，提醒外國金融機構，若持續與遭制裁的伊朗金融機構進行交易，可能隨時成為美國制裁目標，而且不排除在沒有預先通知的情況下採取行動。

美財政部敦促相關外國金融機構立即採取措施，終止與伊朗受制裁金融機構的業務往來及關係。華盛頓自8月底起持續強化孤立伊朗的經濟措施，並警告其他國家及金融機構，若繼續與伊朗政府交易，可能面臨「次級制裁」。

美方近期亦宣布多項新制裁，涉及伊朗金融、加密貨幣、鐵路、汽車及製造業，並對位於阿拉伯聯合大公國及土耳其的兩家銀行採取行動，指控相關機構向德黑蘭提供協助。

報導指出，美國2月底對伊朗發動軍事行動後，中東局勢進一步惡化。伊朗隨後展開報復，目標包括美國在波斯灣的盟友，並造成重要貿易航線受阻，推升全球能源及肥料價格。

在軍事衝突、外交談判與經濟制裁多重壓力下，美伊關係持續緊張。伊朗強調只有公平談判才能解決問題，美國則透過金融制裁進一步壓縮伊朗經濟活動空間，雙方距離達成停火及長期政治解決方案仍有明顯分歧。

精華 FAQ

  • 裴澤斯基安表示，伊朗過去在談判後曾遭攻擊，顯示美方並非真心對話，而是想透過暗殺、制裁與施壓推翻伊朗政權，因此他認為談判沒有意義。

  • 阿拉奇認為，美國對伊朗的衝突不可能靠軍事手段解決，也不可能單靠新制裁結束；只有建立在公正與公平基礎上的談判，才有可能真正化解僵局。

  • 美國財政部警告外國金融機構，若持續與伊朗或受制裁銀行往來，可能隨時遭到華府制裁，甚至不排除未預先通知就採取行動，並要求立即終止相關業務。

財政部 伊朗

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