沙烏地首都傳爆炸聲 葉門叛軍稱空襲機場煉油廠

AI摘要 文章摘要整理： 青年運動宣稱對利雅德國際機場與沙烏地阿美煉油廠發動空襲，沙烏地聯軍則回擊荷台達軍事目標，顯示雙方衝突持續升溫。

背後有伊朗 撐腰的葉門叛軍「青年運動」今天說，他們空襲沙烏地阿拉伯 首都利雅德的國際機場、一座沙烏地阿美石油 公司煉油廠及沙烏地南部多處。據報利雅德傳出巨大爆炸聲響。

法新社報導，「青年運動」（Houthis）發言人薩里（Yahya Saree）表示，這波攻擊包括無人機、彈道飛彈及巡弋飛彈，「以利雅德（Riyadh）的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）為目標」。

薩里還說「拉比格（Rabigh）的沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）煉油廠」也遭到攻擊，以及鎖定南部的軍事據點和較小型機場攻擊。

法新社記者提到，利雅德今天晚間傳出巨大爆炸聲響；記者和居民稍早也聽到爆炸聲。

沙烏地率領的聯軍與青年運動近來在葉門衝突大幅升溫。

沙烏地聯軍今天表示，他們已空襲青年運動在紅海沿岸荷台達（Hodeida）控制的「軍事目標」。

聯軍發言人馬基（Turki Al-Malki）在社群平台X表示，聯軍的海軍部隊「摧毀武器庫、儲放設有詭雷船隻及水雷的設施」，並「擋下一場針對紅海南部水道的預謀攻擊」。