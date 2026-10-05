奪回失土…葉門政府軍正式對青年運動宣戰

葉門政府領導人4日宣布對叛軍胡塞武裝發起新一輪軍事行動，以便奪回被叛軍控制的領土。圖為葉門一家泡沫工廠據稱遭空襲，消防人員正在滅火。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 葉門政府宣布正式對青年運動發動軍事行動，並在沙國支援下加強反攻；同時戰事外溢擴大，紅海與塔伊茲局勢持續惡化。

飽受戰亂的葉門政府領導人4日宣布，向受到伊朗 支持的叛軍青年運動發起一輪重大軍事行動，以便奪回被叛軍控制的領土，並恢復政府對全國的管轄。

美國之音報導，葉門總統拉沙德·阿利米（Rashad al-Alimi）在電視講話中表示：「今天，我宣布正式啟動軍事行動，收復共和國尚未收復的領土，並將國家及其機構的管轄權延伸至整個國家領土。」

阿利米表示，和平降溫的機會已經用盡，政府將承擔對抗青年運動的國家責任，並已下令武裝部隊、安全部隊及其他軍事力量展開行動。路透引述地區及西方官員指出，沙烏地阿拉伯及其葉門盟友早已籌備新一輪攻勢，預計由沙國主導空襲，葉門政府軍負責地面作戰。

與此同時，青年運動軍事發言人薩里（Yahya Saree）宣稱，已向沙烏地阿拉伯發射飛彈及無人機，攻擊目標包括沙國國營石油公司沙烏地阿美（Aramco）位於利雅德及胡賴斯的設施。青年運動此前也聲稱，其首都薩那遭到空襲；沙國支持的葉門軍方則證實發動空襲，稱打擊薩那及北部薩達省的「關鍵目標」。

葉門局勢近期因中東衝突外溢而急劇惡化。青年運動上月沿紅海沿岸發動攻勢，取得曼德海峽部分戰略控制權，並持續威脅沙國航運及能源設施。

軍方消息人士指出，青年運動近48小時在塔伊茲附近戰略高地取得進展，並向連接塔伊茲與南部城市亞丁的最後主要道路推進。若道路遭切斷，塔伊茲這座葉門第三大城市可能陷入實際圍困，數十萬居民及當地政府軍將面臨更嚴峻處境。

葉門內戰自2014年爆發，沙烏地阿拉伯2015年率阿拉伯聯軍介入，支持被青年運動逐出首都薩那的國際承認政府。雖然2022年的停火大致維持多年，但近期戰事重新升溫。聯合國表示，自6月以來已有逾14.9萬人流離失所，74%的家庭無法滿足基本食物需求。

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