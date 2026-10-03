青年運動稱攻擊阿美石油設施 報復沙烏地空襲葉門
青年運動宣稱報復沙烏地空襲，對利雅德附近阿美石油設施發動飛彈與無人機攻擊，法新社並目擊現場冒出火焰與濃煙。
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青年運動宣稱報復沙烏地空襲，對利雅德附近阿美石油設施發動飛彈與無人機攻擊，法新社並目擊現場冒出火焰與濃煙。
葉門叛軍「青年運動」今天宣稱，攻擊沙烏地阿拉伯首都利雅德附近一座阿美石油公司設施，法新社記者在當地看到火焰和濃煙竄出。青年運動並指控，沙烏地對葉門首都沙那發動數十次空襲。
法新社報導，自青年運動（Houthi）上月發動閃電攻勢，攻占葉門整個紅海沿岸地區並掌控曼德海峽（Bab al-Mandab）以來，雙方多次互相空襲。
青年運動旗下的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）報導，沙烏地戰機對沙那（Sanaa）發動26次空襲。
兩名駐沙那記者回報聽見巨大爆炸聲，且目擊戰機朝沙那發射飛彈。
在鄰國沙烏地，法新社記者指出，今天下午可見利雅德（Riyadh）以南一座沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）設施冒出火焰和濃煙。
儘管沙烏地當局尚未對此置評，青年運動軍事發言人沙里（Yahya Saree）今天深夜聲稱，該組織發射彈道飛彈及無人機攻擊利雅德一座石油設施，並造成目標設施起火。
青年運動聲稱，已以彈道飛彈及無人機攻擊利雅德一座石油設施，目標屬於沙烏地阿美石油公司相關工業設施，並造成起火。 法新社記者在利雅德南方看到一座沙烏地阿美石油公司設施冒出火焰與濃煙，顯示該地疑似遭攻擊後發生燃燒，現場情況明顯異常。 報導指出，青年運動上月攻占葉門紅海沿岸與曼德海峽後，和沙烏地之間空襲頻繁。此次攻擊被青年運動稱為對沙烏地空襲葉門的報復。
精華 FAQ
青年運動聲稱，已以彈道飛彈及無人機攻擊利雅德一座石油設施，目標屬於沙烏地阿美石油公司相關工業設施，並造成起火。
法新社記者在利雅德南方看到一座沙烏地阿美石油公司設施冒出火焰與濃煙，顯示該地疑似遭攻擊後發生燃燒，現場情況明顯異常。
報導指出，青年運動上月攻占葉門紅海沿岸與曼德海峽後，和沙烏地之間空襲頻繁。此次攻擊被青年運動稱為對沙烏地空襲葉門的報復。
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