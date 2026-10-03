青年運動稱攻擊阿美石油設施 報復沙烏地空襲葉門

AI摘要 文章摘要整理： 青年運動宣稱報復沙烏地空襲，對利雅德附近阿美石油設施發動飛彈與無人機攻擊，法新社並目擊現場冒出火焰與濃煙。

葉門叛軍「青年運動」今天宣稱，攻擊沙烏地阿拉伯 首都利雅德附近一座阿美石油 公司設施，法新社記者在當地看到火焰和濃煙竄出。青年運動並指控，沙烏地對葉門首都沙那發動數十次空襲。

法新社報導，自青年運動（Houthi）上月發動閃電攻勢，攻占葉門整個紅海 沿岸地區並掌控曼德海峽（Bab al-Mandab）以來，雙方多次互相空襲。

青年運動旗下的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）報導，沙烏地戰機對沙那（Sanaa）發動26次空襲。

兩名駐沙那記者回報聽見巨大爆炸聲，且目擊戰機朝沙那發射飛彈。

在鄰國沙烏地，法新社記者指出，今天下午可見利雅德（Riyadh）以南一座沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）設施冒出火焰和濃煙。

儘管沙烏地當局尚未對此置評，青年運動軍事發言人沙里（Yahya Saree）今天深夜聲稱，該組織發射彈道飛彈及無人機攻擊利雅德一座石油設施，並造成目標設施起火。