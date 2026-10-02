我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不再「有房就買」？華人置業版圖改

紐約市租金穩定公寓即起凍漲 240萬戶受惠

川普考慮重啟轟炸伊朗 美軍增派愛國者保護沙國、卡達油氣設施

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國空軍9月24日在柏林加托軍事史博物館舉行紀念建軍70周年的「Großer Z...
德國空軍9月24日在柏林加托軍事史博物館舉行紀念建軍70周年的「Großer Zapfenstreich」軍事典禮，現場展示一套愛國者防空飛彈系統。（歐新社）

AI摘要

文章摘要整理：

川普稱正考慮恢復對伊朗的轟炸行動，美軍則已增派愛國者飛彈系統，保護沙烏地阿拉伯與卡達的油氣設施，並藉此爭取兩國支持。

美國總統川普1日表示，他正考慮未來幾周恢復轟炸行動，「現在我必須做出決定：伊朗要嘛簽署協議，否則將不復存在」。Axios報導，2名美國官員和1名地區消息人士表示，美軍最近幾周增派2套愛國者飛彈系統，保護沙烏地阿拉伯和卡達的石油與天然氣設施。

川普8月初曾考慮對伊朗發動大規模攻擊，包括打擊能源基礎設施。沙烏地阿拉伯和卡達領導人當時都遊說川普不要動手，並擔心伊朗報復打擊兩國石油和天然氣設施。美國官員表示，兩國的請求是川普決定不發動攻擊、轉採經濟施壓的一個關鍵原因。

如果美國恢復大規模作戰，將需要沙烏地阿拉伯允許使用該國領空；但若沙國認為石油設施無法獲得保護，就不太可能同意。美軍9月向沙烏地阿拉伯增派一套愛國者飛彈系統，保護一處關鍵石油設施，另一套則部署到卡達，保護一處天然氣設施。美方希望藉此讓兩國放心，一旦川普決定恢復對伊朗的大規模作戰，美國將保護其關鍵能源設施。

自美伊戰爭開打以來，愛國者飛彈系統，尤其是攔截彈，已成為極為搶手的資源。美軍也從其他地區司令部向中東調派愛國者系統和攔截彈，引發外界對其他地區戰備狀況的擔憂。美國中央司令部（CENTCOM）發言人霍金斯（Tim Hawkins）拒絕評論。

精華 FAQ

  • 川普表示，他正考慮在未來幾周恢復轟炸行動，並稱伊朗若不簽署協議，後果將非常嚴重。這顯示美方對伊朗仍保留軍事施壓選項。

  • 美軍最近幾周增派2套愛國者系統，分別部署到沙烏地阿拉伯與卡達，用來保護兩國的重要石油和天然氣設施，降低伊朗報復風險，也讓盟友放心。

  • 兩國先前曾遊說川普不要發動大規模攻擊，擔心伊朗反擊能源設施；若美國要再次動武，沙國領空也可能是關鍵條件，因此兩國態度會影響美方行動。

伊朗 川普 沙烏地阿拉伯

上一則

威廉兄弟僵持：黛妃親弟拒站隊 但坦言「更常連絡哈利」

延伸閱讀

伊戰進關鍵時刻 川普撂話：很快決定要不要殲滅伊朗政權

伊戰進關鍵時刻 川普撂話：很快決定要不要殲滅伊朗政權
川普考慮擴大攻伊 美軍擬加派航母和官兵赴中東 海峽又有船遇襲

川普考慮擴大攻伊 美軍擬加派航母和官兵赴中東 海峽又有船遇襲
川普攤牌對伊朗3選項 不排除本周聯大期間會晤伊朗總統

川普攤牌對伊朗3選項 不排除本周聯大期間會晤伊朗總統
美戰機已掛好炸彈 川普幾乎要空襲葉門 最後關頭喊卡內幕曝光

美戰機已掛好炸彈 川普幾乎要空襲葉門 最後關頭喊卡內幕曝光

熱門新聞

倫敦Waterstones書店展示黛安娜王妃弟弟史賓塞的新書「天鵝之歌」。（路透）

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

2026-09-29 18:35
英國哈利王子。（路透）

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

2026-09-25 19:40
杜拜航空9月30日發生副機師刺傷機長事件，出手制止副機師的以色列乘客哈永（Yaniv Hayoun）同日抵達本古里安國際機場時，襯衫上仍可見血跡。(美聯社)

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

2026-09-30 20:05
英國倫敦一間Waterstones書店展示新書「天鵝之歌：黛安娜，我的姊姊」。(歐洲新聞圖片社)

嫁入王室壓力大 如果黛安娜沒有變成黛妃？親弟：她會很幸福

2026-09-30 21:28
英國凱特王妃(左起)、美國演員湯姆克魯斯、威廉王子日前出席電影「挖掘者」全球首映。(歐新社)

黛妃曾帶威廉探班「不可能的任務」湯姆克魯斯：她真的很可愛

2026-09-30 23:15
英國哈利王子（右）與妻子梅根（左）。（路透）

哈利、梅根返英定居 加州豪宅「不租不賣」1年支出60萬元

2026-09-30 00:10

超人氣

更多 >
王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？

王令麟長期供養獄官現金、大閘蟹、牛排 為何仍判無罪？
中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線

中國十一國慶約19名台灣藝人祝賀 陸委會重申兩條紅線
走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華

走私價值3億晶片去中國 加州華男生活奢華
無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響

無綠卡合法移民 今起不能用白卡 恐10萬人受影響
五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收

五旬華人大媽帶嫩夫、姐弟做色情業 125萬家產全沒收