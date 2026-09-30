美軍駐英基地疑成恐攻目標 英相柏南：相信伊朗涉入

英國首相柏南。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 英國首相柏南表示，有強烈跡象顯示伊朗涉入費爾福皇家空軍基地附近可疑事件；警方雖未發現爆裂裝置，仍以反恐與爆裂物法逮捕5人。

英國首相柏南今天表示，有「強烈跡象」顯示伊朗 涉入週末一處空軍基地附近的可疑活動，不過伊朗大使館稍早否認與此有關，警方昨天也表示，可疑車輛內並未發現爆裂裝置。

法新社報導，英國首相柏南（Andy Burnham）今天向英國廣播公司（BBC）表示：「有強烈跡象顯示，伊朗涉入週末發生在費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford）附近的事件。」

柏南指的是27日發生在英格蘭西南部費爾福空軍基地附近的可疑事件。當天凌晨，有3輛白色廂型車出現在基地周邊，疑似朝基地方向前進。

官方尚未說明這起事件的性質。

報警的當地居民說，他看到一群蒙面男子出現在這些廂型車附近，當時這些車輛堵住基地旁的村莊道路。

英國允許美軍使用費爾福基地執行針對伊朗的防禦性打擊，此舉引發德黑蘭不滿，也讓基地所在的格洛斯特郡（Gloucestershire）鄉間居民不安。

稍早，伊朗駐倫敦大使館「斷然否認並強烈譴責」有關涉入此事的揣測。

另一方面，英國警方出動防爆小組，經過3天調查後於昨天表示，可疑車輛中並未發現爆裂裝置，但找到「一定數量的汽油」。

警方27日凌晨以涉犯「爆裂物法」和「反恐法」逮捕5名英國籍男性，不過他們目前均獲交保。

泰晤士報今天報導，這起事件之所以未能成功，是因為5名嫌犯中有1人在被捕前，事先向警方通風報信。

美國總統川普與國務卿盧比歐（Marco Rubio）先前透露，情報機構知悉這些嫌犯的身分，其中可能有外國政府涉入，但英國官方當時並未表態。

柏南告訴天空新聞網（Sky News），「我們一直在等待，確認哪些內容可以對外說明，但現在我們可以證實，我們相信伊朗涉入其中。」

伊朗先前曾警告英國，不得允許美國使用軍事基地，外界後來盛傳伊朗或其他敵對國家可能涉入此事。