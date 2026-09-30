駐伊拉克23年美軍全面撤出 義部隊跟進 IS伺機而動

一架美國軍用運輸機29日停在伊拉克巴格達國際機場附近的勝利營地，美軍將於9月30日前撤出在伊拉克的最後基地，結束在該國長達二十多年的軍事存在。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 美軍將於9月30日前撤出伊拉克最後基地，結束23年軍事存在。

美軍將於9月30日前撤出伊拉克最後基地，結束23年軍事存在。 重點二： 義大利也完成12年部署撤離，僅留2名憲兵轉任歐盟任務。

義大利也完成12年部署撤離，僅留2名憲兵轉任歐盟任務。 重點三：撤軍後伊拉克恐面臨安全缺口，IS殘餘勢力與伊朗影響受關注。

AI摘要 文章摘要整理： 美軍與義大利部隊相繼撤出伊拉克，象徵聯軍打擊IS的長期軍事任務進入新階段，但伊拉克也將面臨更大的安全責任與潛在風險。

美國主導的國際聯軍在伊拉克 的軍事任務進入最後階段，美軍預計在9月30日前撤離伊拉克最後數個軍事基地，結束自2003年入侵伊拉克以來長達23年的軍事存在。義大利國防部 29日也宣布，已完成最後一批駐伊武裝部隊撤離，結束持續12年的軍事部署，象徵聯軍在伊拉克的安全任務進入新階段。

據路透報導，美軍撤離伊拉克的安排是在2024年拜登政府時期與伊拉克政府達成，後由川普政府執行。根據計畫，美軍將在9月底前撤出最後數個基地，結束以打擊極端組織「伊斯蘭國」（IS）為主要任務的駐軍安排。

美軍自2003年發動「伊拉克自由行動」推翻前總統海珊（Saddam Hussein）政權，2011年底撤出主要戰鬥部隊。2014年IS迅速崛起後，美國再次派遣部隊返回伊拉克，並與盟國組成國際聯軍，協助伊拉克政府打擊IS。經過多年軍事行動，聯軍逐步削減兵力，撤軍安排最終於2024年確定。

路透指出，過去20多年來，伊拉克戰事及相關軍事行動造成約4500名美國人員死亡。此次撤軍完成後，美軍在伊拉克的長期軍事部署將告一段落，但美國與伊拉克之間的安全合作並不代表完全中止。

義大利方面，國防部29日發布聲明表示，最後一批義大利武裝部隊已經離開伊拉克。義大利軍隊過去12年參與國際聯軍打擊IS行動，同時也參與北約駐伊拉克任務。義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）表示，撤出軍隊意味著伊拉克將逐步承擔更多自身安全責任。

不過，義大利並非所有人員都撤離。義大利國防部指出，仍有2名憲兵留在伊拉克，改以歐盟駐伊拉克諮詢團（EUAM Iraq）成員身分執行任務，主要負責協助伊拉克安全部門改革，因此此次撤離主要是結束義大利武裝部隊在當地的軍事部署。

隨著美軍撤離，伊拉克國內對未來安全形勢的討論也受到關注。親伊朗武裝陣營將美軍撤離視為長期要求獲得實現。路透引述「伊拉克伊斯蘭反抗運動」指揮官亞西里（Abu Mojtaba al-Yasiri）表示，美軍撤離是伊拉克人民的歷史性勝利，並稱此舉象徵外國軍事存在結束。

伊拉克部分安全人士則關注撤軍後可能出現的安全缺口。安全分析家巴哈德利（Jasim al-Bahadli）表示，美軍撤離後，原本能夠制衡伊朗及其盟友影響力的軍事力量將減少，伊朗及其盟友在伊拉克的影響力可能進一步擴大。

另一方面，IS殘餘勢力是否可能利用安全環境變化重新活動，也成為伊拉克安全部門關注焦點。伊拉克及庫德自治區安全官員表示，美軍提供的情報、空中支援及後勤能力，過去在追蹤和打擊IS方面扮演重要角色。庫德自治區指揮官巴薩尼（Sirwan Barzani）表示，近期已觀察到疑似IS潛伏小組活動增加。

基爾庫克安全官員巴雅提（Khalid al-Bayati）也表示，安全部門掌握疑似IS成員準備發動攻擊的情報。相關說法顯示，雖然IS已失去過去控制大片土地的能力，但其殘餘網絡仍可能利用伊拉克部分地區的安全漏洞發動襲擊。

伊拉克自2003年戰爭以來，歷經美軍占領、撤軍、IS崛起及國際聯軍重新進駐等重大變化。此次美軍撤離最後基地，意味著美國在伊拉克長期軍事存在進入新的階段；伊拉克政府未來將承擔更多國內安全責任，同時面對IS殘餘勢力及各政治、武裝陣營之間的複雜安全環境。