我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

卡布奇諾不加濃縮咖啡？速食店員工7個「最匪夷所思的客製」

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

油價漲 伊朗封鎖荷莫茲海峽籌碼減弱 恐升高攻擊

編譯季晶晶／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
波斯灣產油國的原油出口回升，伊朗藉封鎖荷莫茲海峽施壓美國的籌碼減弱。（路透）
波斯灣產油國的原油出口回升，伊朗藉封鎖荷莫茲海峽施壓美國的籌碼減弱。（路透）

華爾街日報報導，伊朗藉封鎖荷莫茲海峽施壓美國的籌碼正在減弱。

隨著美國海軍與波斯灣產油國更能防範或避開攻擊，通過海峽及替代路線的石油出口回升；伊朗在封鎖線外已裝船原油則可能在10月上旬至中旬耗盡，使重要收入來源中斷。分析人士擔心，德黑蘭可能因此升高軍事行動，以加強談判籌碼。

船舶追蹤機構Huax數據顯示，沙烏地阿拉伯、伊拉克與阿拉伯聯合大公國在內的主要中東產油國，9月迄今原油出口量已升至每日近1300萬桶，是2月戰事爆發以來最高，戰前則接近1900萬桶。Kpler估計，截至上周，區域出口流量已恢復至戰前近八成。

相較之下，美國7月恢復海上封鎖以來，伊朗新裝載的原油無法運出荷莫茲海峽。封鎖線外、仍可為伊朗帶來收入的船上原油，已從9月初的2900萬桶降至約1500萬桶。Kpler估計，照目前速度，這批多數運往中國的原油將在10月上旬至中旬耗盡。

英國智庫Chatham House中東計畫主任Sanam Vakil指出，伊朗的海峽施壓策略效益遞減，可能促使其挑起更大衝突以脫困。

布蘭特原油和西德州原油周二報價，一度均上漲1.26%，分別至每桶106.61美元和93.77美元。

區域官員也擔心，伊朗革命衛隊將加強攻擊港口、煉油廠與油管。英國海事貿易行動辦公室周日表示，荷莫茲海峽過去72小時沒有確認的攻擊或航運中斷，但威脅仍然嚴峻。

精華 FAQ

  • 伊朗希望藉封鎖荷莫茲海峽，迫使美國與區域對手讓步，藉此增加談判籌碼並施加能源市場壓力，但目前這種威脅的效果正在下降。

  • 因為美國海軍與波斯灣產油國更能防範或避開攻擊，石油出口已回升；同時伊朗封鎖線外可賣的原油庫存也在快速下降，收入來源將中斷。

  • 由於海峽施壓策略效益遞減，德黑蘭可能改以更大規模攻擊港口、煉油廠與油管來製造危機，藉此重新累積談判籌碼並迫使對手回應。

伊朗 荷莫茲海峽 油價

上一則

歐盟反制俄混合戰 擬仿效北約機制 多名外交官一頭霧水

延伸閱讀

沙國取消部分原油船貨 全球搶美油 西德州大漲逾4% 漲幅超布蘭特

沙國取消部分原油船貨 全球搶美油 西德州大漲逾4% 漲幅超布蘭特
國際油價翻黑 伊朗擬7天內重啟荷莫茲海峽 但有前提

國際油價翻黑 伊朗擬7天內重啟荷莫茲海峽 但有前提
不滿世界沒幫忙 川普點名1類國家 伊朗戰爭後補償美國

不滿世界沒幫忙 川普點名1類國家 伊朗戰爭後補償美國
荷莫茲再傳船舶遭攻擊 伊朗、波灣外長會延期

荷莫茲再傳船舶遭攻擊 伊朗、波灣外長會延期

熱門新聞

英國哈利王子。（路透）

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

2026-09-25 19:40
凱特王妃出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

2026-09-22 20:59
1997年9月6日，黛安娜王妃葬禮，菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞、哈利王子與查理王儲在西敏寺外送別。（美聯社）

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

2026-09-20 00:01
新加坡的人均GDP，亞洲第一，但亮麗成就的背後，卻隱藏許多辛酸。美聯社

新加坡有錢卻不快樂 前外長談國家繁榮的代價

2026-09-23 12:10
伊朗總統裴澤斯基安。(歐新社)

伊朗總統公開訴苦：在中國的資金受阻 無法匯出來

2026-09-26 12:24
越南正面臨未富先老的人口危機，人口紅利恐剩10年。不僅新生兒數量下降，社會高齡化也加速，社會壓力倍增。預計到2034年，老人數量將首次超過兒童數量，人口結構反轉，專家因此呼籲儘速升級人力資本。(中央社)

智庫：越南人口結構逆轉倒數 勞力不升級紅利成壓力

2026-09-24 22:04

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查