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CNN：川普願放寬對伊朗制裁 但有1前提

編譯盧思綸／即時報導
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伊朗首都德黑蘭街頭27日可見已故最高領袖哈米尼的大型看板。(美聯社)
伊朗首都德黑蘭街頭27日可見已故最高領袖哈米尼的大型看板。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美方表示願在伊朗核議題有實質進展下放寬制裁，但川普公開否認讓步；同時，美伊透過斡旋方持續談判，停火與資產解凍方案仍存重大分歧。

美國有線電視新聞網（CNN）28日引述一名美國官員透露，川普總統願意在最終協議中鬆綁對伊朗制裁、釋出德黑蘭被凍資金，前提是德黑蘭必須在核議題上展現具體進展。

另一方面，路透報導，美伊官員28日分別與斡旋方舉行會談，再度透過外交途徑試圖解決已持續7個月的美伊戰爭，一名知情官員告訴路透，接下來的談判料將以伊朗上周在聯合國大會期間提出的7天停火方案為基礎，再進一步修改內容。

美國官員告訴CNN，美方正透過斡旋方與伊朗進行「正面且具建設性的討論」，但強調，若核議題沒有獲得處理，就不可能達成協議。

這名官員說，伊朗已表明願意在核議題上展現彈性，但雙方仍未就履行承諾的時間達成共識。

川普28日受訪政治新聞網Axios透露，預計本周與伊朗展開更多談判。隔日，川普又在自家平台真實社群發文，駁斥曾向伊朗提出任何讓步，強調「我什麼都沒給他們！」

伊朗外長阿拉奇25日透露，向美方提出7天停火方案，內容要求西亞地區所有國家停止敵對行動7天，其中也包括以色列和黎巴嫩。計畫還要求解凍價值至少120億美元的伊朗資產，同時解除對伊朗石油實施的制裁，並結束美國對伊朗的海上封鎖。直到停火的第7天，伊朗將重新開放荷姆茲海峽。川普26日已表態拒絕。

對此，美國駐聯合國大使沃茲27日受訪CNN表示，川普之所以拒絕7天停火方案，是因為他不認為德黑蘭抱持善意談判，尤其伊朗要求美方「一開始就把所有東西都給他們」，令人無法接受。

沃茲隨後接受NBC節目「會晤新聞界」（Meet the Press）又表示，川普對伊朗方案缺乏信心「其實是常識」，他形容德黑蘭最新提案是「相當居心不良的嘗試」，意在提出一套他們明知美方不可能接受的方案。

受訪CNN的美國官員也重申沃茲說法，稱美方對伊朗的承諾抱持懷疑，原因之一是伊朗曾違反美伊7月達成的諒解備忘錄，向商船開火。

精華 FAQ

  • 美國官員表示，川普願意在最終協議中鬆綁對伊朗制裁、釋出凍結資金，但前提是德黑蘭必須在核議題上展現具體進展，否則不可能達成協議。

  • 雙方是透過斡旋方持續進行接觸，並分別與對方會談。後續談判可能以伊朗先前提出的7天停火方案為基礎再修改，核心仍圍繞停火、制裁與核問題。

  • 美方認為伊朗缺乏善意，因為伊朗要求美方一開始就提供大量讓步，且先前曾違反7月達成的諒解備忘錄並向商船開火，因此對其承諾不信任。

伊朗 川普 聯合國

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