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彭博：伊朗私下悲觀看美伊談判 美期中選舉前難達協議

彭博：伊朗私下悲觀看美伊談判 美11月期中選舉前難達協議

編譯季晶晶／綜合外電
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伊朗外長阿拉奇上周與美方代表會面後，仍留在美國透過調解方磋商；但伊朗官員私下認為...
伊朗外長阿拉奇上周與美方代表會面後，仍留在美國透過調解方磋商；但伊朗官員私下認為，雙方難在11月美國期中選舉前達成協議。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

彭博報導指出，伊朗對在11月美國期中選舉前與美方達成協議並恢復荷莫茲海峽通行不樂觀，雙方在核問題與制裁減免上仍存重大分歧。

知情人士透露，伊朗官員私下對能在11月美國期中選舉前與華盛頓達成協議、結束敵對狀態並重新開放荷莫茲海峽一事表示悲觀。

知情人士指出，伊朗與美國上周在紐約聯合國大會期間的會談進展甚微，伊朗方面認為11月3日選舉結束後衝突升級的可能性很高。部分知情人士聽取了伊朗官員的情況簡報。由於涉及敏感事項，他們要求匿名。

伊朗官員一直表示願意尋求外交解決方案，但不相信川普政府會遵守任何協議的條款。白宮同樣不信任德黑蘭，川普此前也表示，他懷疑雙方能否在期中選舉前達成任何協議。

川普周一被問及與伊朗的會談時表示，美方代表一直在與調解方接觸。他拒絕透露討論了哪些內容。

川普在白宮橢圓形辦公室對記者表示：「我們會贏。在我看來，無論以哪種方式。事情進展會相當快。」

一名因事涉敏感而要求不具名的美國官員表示，除非有關伊朗核計畫的問題得到解決，否則不會與伊朗達成協議。該官員表示，川普願意在伊朗核問題取得具體進展的基礎上，給予伊朗制裁減免並解凍被凍結的資金。

伊朗外長阿拉奇上周與川普女婿庫許納及美國特使威科夫會面後，仍留在美國，準備透過調解方繼續磋商。

伊朗半官方媒體伊朗學生通訊社（ISNA）報導稱，阿拉奇參與的磋商將於當地時間周一上午舉行，以審議近期的提議並就當前局勢交換意見。報導稱，美國代表不會出席周一的會談。

主要調停方正尋求達成不同於伊朗和美國6月中旬簽署的、所謂諒解備忘錄（MOU）的安排。該備忘錄促成了停火，並增加了通過荷莫茲海峽的海上交通，但大約兩周後便宣告破裂，當時雙方尚未就永久和平協議取得實質性進展。

巴基斯坦和卡達一直是這場斷斷續續談判中的主要調解方。

這份諒解備忘錄在美國政界受到廣泛批評，認為在經濟方面對伊朗讓步過多，尤其是在制裁減免方面。伊朗也繼續限制船隻通過海峽，通航量仍遠低於戰前水平。

根據知情人士，美國政府已告訴調停方，這一次希望伊朗就重開荷莫茲海峽作出堅定承諾，並在核計畫問題上作出讓步。

伊朗外交部發言人暫未回應置評請求。

精華 FAQ

  • 知情人士稱，伊朗認為與美方在紐約的會談進展有限，且美國政府未必會遵守協議內容；加上選後衝突升級風險高，因此對11月前談成協議並不樂觀。

  • 美方透過調停方表示，除非伊朗核計畫問題獲得實質解決，否則難以達成協議；同時希望伊朗就重開荷莫茲海峽做出堅定承諾，才可能考慮制裁減免與解凍資金。

  • 磋商主要由巴基斯坦與卡達居中調停，伊朗外長阿拉奇也留在美國續談，但美方代表未出席周一會談。整體而言，雙方距離永久和平協議仍有明顯落差。

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