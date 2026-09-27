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傳美期中選後恢復炸伊朗 伊朗：部分「軍方戰略能力」已藏地下

編譯周辰陽江昱蓁／綜合26日電
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美國總統川普稱要在期中選舉後轟炸伊朗。圖為伊朗強硬派民兵組織巴斯杰成員18日於德...
美國總統川普稱要在期中選舉後轟炸伊朗。圖為伊朗強硬派民兵組織巴斯杰成員18日於德黑蘭街頭軍事遊行。（路透）

華爾街日報25日獨家報導，美國官員表示，美國總統川普已拒絕伊朗提出的七天停火方案，並告訴幕僚，預期在11月期中選舉後恢復轟炸伊朗，對此，伊朗國防部表示已將部分軍方戰略能力轉移至地下設施。另外，美國財政部長貝森特警告，美國制裁已打亂伊朗高達90%的航班，他很想知道出席紐約聯合國大會的伊朗代表團要如何回家。

伊朗提案將重新開放荷莫茲海峽並恢復核談判，換取美國解除正嚴重打擊伊朗經濟的海上封鎖。但美方官員表示，川普私下懷疑伊朗是否會滿足他的要求，並告訴幕僚，他認為很可能重新展開轟炸。目前仍然無法確定川普考慮的打擊規模。

美方官員表示，川普不願恢復大規模作戰，部分原因是美國希望把日益減少的彈藥保留給其他突發狀況。但他過去也曾宣布發動大規模攻擊，以打破美伊談判僵局，有時確實付諸行動，卻總會從最強硬的威脅退讓，包括揚言摧毀整個伊朗文明。

卡達及其他區域調停方一直利用聯合國大會期間，重新推動美伊談判。知情人士表示，伊朗20日在卡達舉行的一場會議中提出暫停戰鬥七天。一名美國官員表示，美伊目前仍透過調停方談判，包括核問題；但由美國主導、確保油輪在伊朗威脅下仍能航行通過荷莫茲海峽的行動，已降低達成協議的迫切性。

知情官員表示，美國已告訴伊朗及調停方，川普無意解除海上禁運。美方認為，經濟壓力最終將迫使伊朗簽署一項對華府及波斯灣阿拉伯國家有利的協議。

另，由於美國宣布對伊朗航空業實施全面封鎖的新制裁於9月23日生效，美國財政部長貝森特說，美國制裁已打亂伊朗高達90%的航班，還說他很想知道出席紐約聯合國大會的伊朗代表團如何回家。

貝森特指出，伊拉克、阿聯等多國一同執行美國禁令，「我們正在以前所未見的力道擠壓伊朗」，伊朗超過80%甚至90%的對外航班已停飛。他還警告，美國將制裁支持伊朗的金融機構以及企業。

伊拉克政府26日表示，正與美國談判並尋求部分機場能獲得豁免。法新社報導，由於伊拉克所有機場本周執行美國禁令，造成聖城納加夫機場出現大混亂。納加夫是伊朗飛往伊拉克的主要目的地。

另據半島電視台報導，面對美國很可能在期中選舉後重新恢復轟炸伊朗，伊朗國防部發言人26日表示，伊朗已將部分軍方戰略能力轉移至地下設施，以防外界全面了解伊朗的國防能力和武器生產能力。他也表示美國在對伊朗戰爭中未能實現任何戰略目標，相反地伊朗「讓敵人付出了代價」。

精華 FAQ

  • 報導稱川普私下懷疑伊朗未必會滿足美方要求，因此拒絕停火方案，並告訴幕僚他很可能在期中選舉後恢復轟炸，以維持對伊朗的施壓。

  • 伊朗國防部表示，已把部分軍方戰略能力轉移到地下設施，以降低外界掌握其防務與武器生產能力的風險，並稱美方先前戰略目標未能達成。

  • 美國對伊朗航空業祭出全面封鎖與新制裁，稱已打亂高達90%的航班，並警告將制裁支持伊朗的金融機構與企業，藉經濟壓力迫使伊朗談判。

伊朗 聯合國 川普

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