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伊朗總統：最高領袖支持重新開放荷莫茲海峽新方案

中央社德黑蘭26日綜合外電報導
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伊朗總統裴澤斯基安(中)出席紐約聯合國總部第81屆聯合國大會。(路透)
伊朗總統裴澤斯基安(中)出席紐約聯合國總部第81屆聯合國大會。(路透)

伊朗媒體今天引述總統裴澤斯基安接受美國媒體專訪報導，德黑蘭提出重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）新計畫已與最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）協調。

法新社報導，根據官方伊朗通訊社（IRNA）公布的摘錄，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時也提到，若美國同意該提案並且履行承諾，這個伊斯蘭共和國也將兌現相關義務。

裴澤斯基安說，「已經與革命領袖（最高領袖）完成協調」、「如果美國接受這項方案並且履行其義務，我們也會這麼做，這方面不會有問題」。

裴澤斯基安表示，伊朗一個6人小組一直在開會並且「擁有決策權」，成員涵蓋「軍方、國會以及政府在內的各機構代表」。

華府尚未公開回應伊朗所提方案，但是有報導指出，總統川普已經拒絕此一訴求停止中東地區一切敵對行動的方案。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）指出，該方案的條件與6月和美國簽署的諒解備忘錄內容一致。

這份方案特別要求將估計至少價值120億美元伊朗凍結資產解凍、解除對伊朗石油的制裁，以及結束美國對伊朗的海上封鎖。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 伊朗稱方案已與最高領袖協調，並由軍方、國會與政府代表組成的6人小組決策；只要美國接受提案並履行承諾，伊朗也會同步兌現義務。

  • 方案要求美國解凍至少價值120億美元的伊朗凍結資產、解除對伊朗石油的制裁，並結束美國對伊朗的海上封鎖，作為推進協議的前提。

  • 華府尚未公開正式回應，但報導指出，總統川普已拒絕這項要求停止中東一切敵對行動的方案，顯示雙方在停火與制裁議題上仍有明顯分歧。

伊朗 哈米尼 荷莫茲海峽

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