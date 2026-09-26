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伊朗怪以色列挑釁不想再打仗 放話「停戰由美決定」

編譯劉忠勇／綜合報導
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在伊朗德黑蘭恩格拉布廣場，伊朗民眾駕車經過一塊用波斯語寫著「魔鬼軍隊將在波斯灣溺...
在伊朗德黑蘭恩格拉布廣場，伊朗民眾駕車經過一塊用波斯語寫著「魔鬼軍隊將在波斯灣溺亡」的反美廣告看板。 （歐新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：伊朗提新方案，稱若美方滿足條件，7天內可重開荷莫茲海峽。
  • 重點二：裴澤斯基安稱伊朗不想再打仗，是否停戰取決於美國的選擇。
  • 重點三：美方傾向全面協議，涵蓋海峽通航與伊朗核子計畫。

伊朗提出新方案，宣稱只要美國滿足若干條件，便可在7天內重開荷莫茲海峽，並恢復終結戰事的談判。伊朗總統裴澤斯基安在24日播出的「福斯新聞」專訪中表示，伊朗不想繼續作戰，是否結束戰爭取決美國的選擇。

伊朗外長阿拉奇24日在紐約表示，已透過斡旋方把方案送交白宮。他說：「如果若干條件獲得滿足，海峽將在7天內開放。」美伊屆時也將恢復談判，商討如何結束戰事。阿拉奇未說明具體條件，但表示美方一旦接受，隔天便可開始計算7天期限。

伊朗表示，新方案以美伊6月達成的諒解備忘錄為基礎。當時雙方同意將4月的停火延長60天，美國將放寬伊朗石油出口限制，荷莫茲海峽航運則逐步恢復到戰前水準，兩國與此同時商討長久協議。備忘錄也要求以色列立即停止在黎巴嫩的軍事行動，並由伊朗和阿曼決定海峽未來的航運管理方式。不過，伊朗7月初向行經未經許可航線的船舶開火，協議隨後破局。

英國金融時報引述知情人士報導，川普政府無意恢復6月的備忘錄，而是希望達成涵蓋海峽通航和伊朗核子計畫的全面協議。白宮官員不願評論伊朗的新方案，但表示雙方正透過斡旋方進行「正面且具建設性」的討論。這位官員還說，美國目前握有優勢，不急於達成協議。

戰事已推高美國汽柴油價格，燃料開銷成11月期中選舉重要議題。川普日前在聯大演說指責伊朗拖延談判，意圖等選後再達成協議；阿拉奇則說，伊朗不急於簽約，時機取決於美國政府。

中央社引述法新社報導，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）23日在聯合國採取強硬立場。他為此前往紐約，向全世界表示伊朗絕不會向華府「屈服」。與此同時，美國總統川普也承認美伊雙方正在進行談判。

他在福斯新聞專訪中表示：「既然我們可以透過對話解決問題，就不應該互相殘殺。以色列一再挑釁，硬是把這場戰爭強加在我們身上，但我們並不希望繼續打下去。是否要結束這一切，取決於美國的選擇。」

裴澤斯基安堅稱，伊朗已準備好與川普達成協議，以結束這場衝突。

他談到脆弱的停火協議破裂時說：「為什麼在簽署協議後不到兩週，他們就選擇撕毀協議？」

「如果現任美國政府希望在國際法框架下達成協議，那很好。如果不願意，不論是在（美國期中）選舉前還是選舉後，對我們來說有什麼差別？」

精華 FAQ

  • 伊朗表示，只要美國滿足若干條件，海峽可在7天內重開，雙方也能恢復談判，商議如何結束戰事。伊朗稱方案以6月諒解備忘錄為基礎。

  • 裴澤斯基安說伊朗不想繼續作戰，主張可透過對話解決問題。他強調以色列一再挑釁，是否結束戰爭取決於美國的選擇，伊朗已準備好達成協議。

  • 知情人士指出，川普政府不想恢復6月備忘錄，而是要談涵蓋海峽通航與伊朗核計畫的全面協議。白宮則稱雙方正透過斡旋方進行正面且具建設性的討論。

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