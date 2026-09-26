我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你一定聽過劉歡的歌：「甄嬛傳」片尾曲就是他唱的

比爾蓋茲警告：AI若落入惡人之手 將足以殺死10億人

保護紅海石油運輸線 法國將派軍至沙烏地阿拉伯

編譯中心／綜合26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：法國將派軍與防禦系統赴沙烏地保護揚布港口。
  • 重點二：揚布是石油運輸要道，近期受青年運動飛彈威脅。
  • 重點三：馬克宏同時警告俄羅斯威脅並強調法國能源供應。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)24日表示，法國將向沙烏地阿拉伯派遣軍隊與防禦系統，以協助保護紅海港口城市揚布(Yanbu)，這座城市是能源運輸的關鍵樞紐。

路透報導，馬克宏也說，如果美國實施柴油出口禁令，對全球與美國經濟而言都將會是「災難性的」。白宮已否認正在考慮祭出禁令。

馬克宏是在接受黃金時段電視專訪時，針對國際局勢發表上述談話，他也警告俄羅斯可能對法國領土發動攻擊。

面對國內因能源價格高漲而日益增長的壓力，馬克宏試圖讓法國民眾放心，確保在冬季來臨之際法國有充足的天然氣與石油供應。他說，巴黎正在積極採取行動，確保供應不會中斷。

由於沙烏地阿拉伯經由揚布出口石油的主要替代路線遭葉門獲伊朗支持的青年運動(Houthis)飛彈攻擊，原油價格最近攀升。

馬克宏接受法國電視一台(TF1)與法國電視二台(France 2)訪問時表示：「我們將派遣軍事資源，也就是派出官兵、雷達系統與防禦系統，以保護這個地點，這不是要讓我們捲入任何衝突，而是為了保護這個地點。」

馬克宏還駁斥西班牙「世界報」(El Mundo)的一篇報導。這篇報導稱，美國中央情報局(CIA)曾警告歐洲政府，可能面臨來自地中海的無人機攻擊威脅。他說：「我可以否認這點。CIA並未通知法國機構。」

不過，馬克宏表示，俄羅斯正不斷增加針對歐洲國家的敵對與犯罪行為，法國可能面臨類似萊比錫(Leipzig)未遂攻擊的襲擊事件。德國表示，萊比錫機場8月遭遇的無人機未遂攻擊是由俄羅斯發動的。

馬克宏上周在艾里賽宮召集各政黨領袖，向他們簡報來自俄羅斯日益嚴峻的威脅。他隨後表示，他已下令政府研擬一項計畫，以保護關鍵基礎設施免受無人機與網路攻擊。

馬克宏說，莫斯科試圖恐嚇歐洲，動搖歐洲大陸支持烏克蘭的決心。俄羅斯則表示，歐洲關於混合攻擊的指控毫無根據，是反俄歇斯底里症作祟。

精華 FAQ

  • 法國將派遣官兵、雷達與防禦系統前往沙烏地阿拉伯，重點是保護紅海港口城市揚布及其能源運輸線，避免石油出口因攻擊而中斷。

  • 揚布是沙烏地阿拉伯經由紅海輸出石油的重要替代路線，近期又遭葉門青年運動飛彈威脅，因此成為維持原油運輸與穩定油價的敏感地點。

  • 他警告俄羅斯可能對法國或歐洲發動攻擊，並駁斥CIA曾警告地中海無人機威脅的報導，同時向法國民眾保證冬季天然氣與石油供應不致中斷。

沙烏地阿拉伯 紅海 石油

上一則

俄機闖國際空域 芬蘭、瑞典攔截 普亭澄清無意與歐衝突

下一則

伊朗怪以色列挑釁不想再打仗 放話「停戰由美決定」

延伸閱讀

美伊戰爭推升燃料價格 法國將召開G7能源會議

美伊戰爭推升燃料價格 法國將召開G7能源會議
歐洲爆戰爭恐慌 CNN：北約「最脆弱走廊」 恐淪普亭軍事目標

歐洲爆戰爭恐慌 CNN：北約「最脆弱走廊」 恐淪普亭軍事目標
烏指控俄找47國戰士打俄烏戰 北約批普亭「更肆無忌憚」

烏指控俄找47國戰士打俄烏戰 北約批普亭「更肆無忌憚」
卡尼到法國屬地會馬克宏 稱全球新威脅下加強合作

卡尼到法國屬地會馬克宏 稱全球新威脅下加強合作

熱門新聞

1997年9月6日，黛安娜王妃葬禮，菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞、哈利王子與查理王儲在西敏寺外送別。（美聯社）

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

2026-09-20 00:01
已故英國黛安娜王妃。（路透）

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

2026-09-18 20:05
「蒂爾卡約虎貓」特寫，這是目前已知唯一生活在保護性圈養環境中的該新物種個體。（Fernando Faciole／國家地理／路透）

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

2026-09-18 14:35
凱特王妃出席「挖掘者」倫敦首映。（路透）

阿湯哥電影首映 凱特王妃配戴「罕見王室珠寶」紫禮服美翻

2026-09-22 20:59
英國哈利王子。（路透）

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

2026-09-25 19:40
英國王后卡蜜拉（中）19日出席「王后讀書室」閱讀節。（美聯社）

黛妃親弟回憶錄爆料不斷 卡蜜拉稱書籍能「讓人生更美好」

2026-09-19 20:51

超人氣

更多 >
張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休
布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級
王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元

王室身價擺在那邊：哈利王子1場演講費最高拿100萬美元
「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」
與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了

與教父交往 亞裔「女神」擁海量財富 但因這事栽了