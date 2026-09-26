保護紅海石油運輸線 法國將派軍至沙烏地阿拉伯

AI重點 文章重點整理： 重點一： 法國將派軍與防禦系統赴沙烏地保護揚布港口。

法國將派軍與防禦系統赴沙烏地保護揚布港口。 重點二： 揚布是石油運輸要道，近期受青年運動飛彈威脅。

揚布是石油運輸要道，近期受青年運動飛彈威脅。 重點三：馬克宏同時警告俄羅斯威脅並強調法國能源供應。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)24日表示，法國將向沙烏地阿拉伯 派遣軍隊與防禦系統，以協助保護紅海 港口城市揚布(Yanbu)，這座城市是能源運輸的關鍵樞紐。

路透報導，馬克宏也說，如果美國實施柴油出口禁令，對全球與美國經濟而言都將會是「災難性的」。白宮已否認正在考慮祭出禁令。

馬克宏是在接受黃金時段電視專訪時，針對國際局勢發表上述談話，他也警告俄羅斯可能對法國領土發動攻擊。

面對國內因能源價格高漲而日益增長的壓力，馬克宏試圖讓法國民眾放心，確保在冬季來臨之際法國有充足的天然氣與石油 供應。他說，巴黎正在積極採取行動，確保供應不會中斷。

由於沙烏地阿拉伯經由揚布出口石油的主要替代路線遭葉門獲伊朗支持的青年運動(Houthis)飛彈攻擊，原油價格最近攀升。

馬克宏接受法國電視一台(TF1)與法國電視二台(France 2)訪問時表示：「我們將派遣軍事資源，也就是派出官兵、雷達系統與防禦系統，以保護這個地點，這不是要讓我們捲入任何衝突，而是為了保護這個地點。」

馬克宏還駁斥西班牙「世界報」(El Mundo)的一篇報導。這篇報導稱，美國中央情報局(CIA)曾警告歐洲政府，可能面臨來自地中海的無人機攻擊威脅。他說：「我可以否認這點。CIA並未通知法國機構。」

不過，馬克宏表示，俄羅斯正不斷增加針對歐洲國家的敵對與犯罪行為，法國可能面臨類似萊比錫(Leipzig)未遂攻擊的襲擊事件。德國表示，萊比錫機場8月遭遇的無人機未遂攻擊是由俄羅斯發動的。

馬克宏上周在艾里賽宮召集各政黨領袖，向他們簡報來自俄羅斯日益嚴峻的威脅。他隨後表示，他已下令政府研擬一項計畫，以保護關鍵基礎設施免受無人機與網路攻擊。

馬克宏說，莫斯科試圖恐嚇歐洲，動搖歐洲大陸支持烏克蘭的決心。俄羅斯則表示，歐洲關於混合攻擊的指控毫無根據，是反俄歇斯底里症作祟。