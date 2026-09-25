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伊朗拋出七天重開荷莫茲方案 國際油價聞聲下跌

編譯劉忠勇／綜合外電
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伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）周四在紐約表示，已透過斡旋方把方案...
伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）周四在紐約表示，已透過斡旋方把方案送交白宮。(歐新社)

伊朗提出新方案，宣稱只要美國滿足若干條件，便可在七天內重開荷莫茲海峽，並恢復終結戰事的談判。國際油價應聲回落，但美伊對協議範圍仍有分歧，中東戰事也未停歇。

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）周四在紐約表示，已透過斡旋方把方案送交白宮。他說：「如果若干條件獲得滿足，海峽將在七天內開放。」美伊屆時也將恢復談判，商討如何結束戰事。阿拉奇未說明具體條件，但表示美方一旦接受，隔天便可開始計算七天期限。

伊朗表示，新方案以美伊6月達成的諒解備忘錄為基礎。當時雙方同意將4月的停火延長60天，美國將放寬伊朗石油出口限制，荷莫茲海峽航運則逐步恢復到戰前水準，兩國與此同時商討長久協議。備忘錄也要求以色列立即停止在黎巴嫩的軍事行動，並由伊朗和阿曼決定海峽未來的航運管理方式。不過，伊朗7月初向行經未經許可航線的船舶開火，協議隨後破局。

英國金融時報引述知情人士報導，川普政府無意恢復6月的備忘錄，而是希望達成涵蓋海峽通航和伊朗核子計畫的全面協議。白宮官員不願評論伊朗的新方案，但表示雙方正透過斡旋方進行「正面且具建設性」的討論。這位官員還說，美國目前握有優勢，不急於達成協議。

戰事已推高美國汽油和柴油價格，燃料開銷成為11月期中選舉的重要議題。川普周二在聯合國指責伊朗拖延談判，意圖等到選後再達成協議；阿拉奇則說，伊朗不急於簽約，時機取決於美國政府。

美伊尋求協議的消息傳出後，前兩天累計上漲逾7%的布蘭特原油期貨回落，周五亞洲早盤跌至每桶約106美元。

Karobaar Capital投資長庫希德（Haris Khurshid）認為，若沒有重大變化，油價可能維持在100至110美元；可信的分階段協議可使油價迅速跌破100美元，但出口或運輸再受阻，也可能推升至120美元。

中東局勢仍不平靜。沙烏地阿拉伯周四表示，已成功攔截射向紅海港口延布和塔伊夫的飛彈。法國總統馬克宏則說，法國將派兵協助保護沙國一處能源設施。紐約大學全球事務中心副院長基桑（Carolyn Kissane）指出，過去半年油市屢因美伊談話起伏，市場如今想看到的是實際行動。

精華 FAQ

  • 伊朗表示，只要美國滿足若干條件，荷莫茲海峽可在7天內重新開放，並同步恢復美伊談判，討論如何結束戰事；但伊朗未公開具體條件內容。

  • 報導引述知情人士稱，川普政府無意恢復6月備忘錄，而是希望談成涵蓋海峽通航與伊朗核計畫的全面協議；白宮則稱雙方仍在進行正面且具建設性的討論。

  • 美伊尋求協議的消息讓前兩天累計漲逾7%的布蘭特原油回落，亞洲早盤約跌至每桶106美元；市場預估若協議可信，油價可能跌破100美元，若再受阻則可能升至120美元。

伊朗 荷莫茲海峽 以色列

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