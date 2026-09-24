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以色列駐美大使之子約旦河西岸遇衝撞 重傷命危

中央社／雷馬拉23日電
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約旦河西岸發生汽車衝撞攻擊，造成一名以軍軍人重傷。受傷的軍人已被證實是以色列駐美...
約旦河西岸發生汽車衝撞攻擊，造成一名以軍軍人重傷。受傷的軍人已被證實是以色列駐美大使萊特爾的兒子尼瑞亞，現仍命危。（路透）

以色列駐美大使萊特爾表示，以色列占領的約旦河西岸（West Bank）今天發生汽車衝撞攻擊事件，在事件中受傷的軍人正是他兒子。

綜合法新社與美聯社報導，以色列警方稍早表示，一名巴勒斯坦男子今天駕車高速衝撞一名女警與一名軍人，兩人當時正在雷馬拉（Ramallah）以西、以色列屯墾區貝斯霍隆（Beit Horon）附近路口進行車輛盤查。

警方補充，「這起攻擊事件造成這名軍人受傷，目前正接受治療」，現場以軍部隊隨後在肇事男子企圖逃逸時開槍將他擊斃。

以色列緊急救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）表示，救護團隊已將一名傷勢嚴重的男子送醫。

以色列媒體引述收治這名軍人的醫院說法指出，他在接受複雜的腦部手術後，「目前仍有生命危險」。

萊特爾（Yechiel Leiter）隨後證實，這名受傷軍人正是他的兒子尼瑞亞（Neria），並稱「尼瑞亞需要奇蹟」。

萊特爾在社群平台X發文指出，尼瑞亞的哥哥2023年11月在加薩（Gaza）作戰陣亡後，尼瑞亞仍堅持在後備部隊服役。

以色列多名政界人士紛紛表達慰問與支持。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與總統赫佐格（Isaac Herzog）均對尼瑞亞表達祝福。赫佐格在社群媒體發文稱尼瑞亞正「與死神搏鬥」。

精華 FAQ

  • 事件發生在雷馬拉以西、以色列屯墾區貝斯霍隆附近的路口，當時軍警正在進行車輛盤查。一名巴勒斯坦男子駕車高速衝撞，造成女警與軍人受傷。

  • 受傷軍人後來被證實是以色列駐美大使萊特爾的兒子尼瑞亞。萊特爾表示，尼瑞亞在哥哥2023年11月於加薩陣亡後，仍持續服後備役。

  • 尼瑞亞在接受複雜腦部手術後仍有生命危險，醫院形容情況十分危急。以色列總理尼坦雅胡與總統赫佐格都已公開祝福，表達慰問與支持。

巴勒斯坦 加薩 以色列

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