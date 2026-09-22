川普一度下令攻擊青年運動 行動前3小時喊卡 美軍高層意見分裂

美國海軍一架F/A-18戰機7月11日準備從「羅斯福號」航空母艦起飛。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普原本下令攻擊青年運動，卻在行動前3小時取消。

川普原本下令攻擊青年運動，卻在行動前3小時取消。 重點二： 美軍高層對是否介入分歧，憂心擴大對伊朗戰爭風險。

美軍高層對是否介入分歧，憂心擴大對伊朗戰爭風險。 重點三：沙烏地急求美方出手，以回應青年運動攻擊與威脅。

沙烏地阿拉伯 一直要求美國總統川普 讓美軍對獲伊朗 支持的葉門青年運動採取行動。隨著青年運動宣稱擊落一架沙國F-15戰機，並迅速向葉門最大油氣田所在地馬里卜省推進，利雅德近幾天要求華府出手也更加迫切。不過，NBC新聞報導，2名美國官員表示，美軍領導人對川普是否應直接介入這場衝突意見分歧。

美方官員表示，一些軍方領導人主張，在防禦與長程武器庫存日益吃緊之際，不宜在當地另闢戰線，且青年運動目前並未攻擊美國船隻。另一些人則主張動武，認為美國應協助利雅德報復青年運動對沙國的攻擊及其宣稱擊落F-15戰機一事；後者若屬實，將對沙烏地在葉門上空的空中優勢構成挑戰。

官員透露，主張動武的軍方領導人私下擔憂，美國若不採取更強硬行動，就是背叛重要區域盟友。川普原本已下令在美東時間20日下午5時左右開始攻擊青年運動，但軍方在當天下午2時過後不久接獲通知，攻擊命令已取消。

一名官員表示，川普並未排除未來採取軍事行動，但他原本一直沒有出手意願。直到沙烏地王儲穆罕默德17日在電話中告訴他，沙烏地王國無法單獨取得成功，加上青年運動攻擊沙國基礎設施、宣稱擊落F-15戰機及威脅控制葉門石油產業，川普才在通話後下令軍方提出最新打擊方案。

參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）隨後召集下午6時緊急會議，在五角大廈高度安全的「坦克室」（The Tank）討論各項方案，並取消原定前往哥本哈根與北約各國國防首長會面的行程。

官員表示，自17日以來，美軍已數度向川普提出削弱青年運動軍事能力、阻止近期推進的方案，五角大廈在當地也有足夠軍事資源，一旦接獲命令即可行動。不過，一名駐中東美軍資深領導人雖表示，美軍有能力同時執行對伊朗作戰任務及打擊青年運動，並降低部分風險，但也警告，對青年運動動武仍可能為駐中東美軍及對伊朗作戰任務帶來無法化解的風險。

NBC新聞指出，美軍內部分歧凸顯川普日益陷入的兩難。美國仍深陷一場由他發動、卻難以結束的對伊朗戰爭，同時面臨關鍵武器短缺；沙烏地則一直是美國在中東的重要盟友，包括整場對伊朗戰爭期間。白宮與沙烏地駐美國華府大使館發言人均未回應置評要求，五角大廈則拒絕評論。