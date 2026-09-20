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川普：華府凱旋門將兼作軍事基地 配無人機狙擊手

川普提前返回白宮 利雅德遇襲美警告情勢恐快速升級

中央社／利雅德20日綜合外電報導
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美國總統川普19日晚間突然縮短大衛營行程，提前一天返回華府。(美聯社)
美國總統川普19日晚間突然縮短大衛營行程，提前一天返回華府。(美聯社)

繼葉門衝突重啟後，沙烏地阿拉伯首都利雅德首度成為飛彈攻擊目標。美國警告，沙烏地和伊朗支持的葉門什葉派叛軍青年運動之間的戰鬥恐「快速升級」。

法新社報導，美國總統川普提前結束在馬里蘭州大衛營（Camp David）幽靜隱密度假官邸的週末行程，出人意料之外返回白宮。白宮未針對他提前返回華府一事作出說明。

正值沙烏地與青年運動（Houthi）的衝突邁入新階段之際。掌控葉門大部分地區的青年運動正與獲利雅德為首聯軍支持的政府軍交戰。

沙烏地首都昨天傳出巨大爆炸聲。法新社記者目擊，機場附近一個印有石油巨擘沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）標誌的油槽起火。

美國國務院示警：「這場軍事衝突有可能迅速升級。」國務院呼籲身處中東以外地區的美國公民應「認真重新考慮前往或途經這個地區」。

國務院同時限制美國政府人員前往兩座沙烏地城市塔亦夫（Taif）和揚布（Yanbu）。揚布是紅海（Red Sea）重要石油出口港，過去曾經成為青年運動攻擊目標。

青年運動近數週以來重啟閃電攻勢，奪取葉門大片領土，造成數百人死亡。聯合國難民署表示，已經有超過11萬人流離失所。

這波衝突打亂全球最大油國沙烏地的出口和海上輸運，但是沙烏地盟友美國傳達出相互矛盾訊號。根據美國新聞媒體Axios，美方上週拒絕沙烏地要求對青年運動發動攻擊的請求。福斯新聞頻道（Fox News Channel）今天則報導，川普表示青年運動同意不針對美國目標。

美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）今天罕見走訪開羅，會見埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）。

這項訪問緊隨沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）日前造訪埃及首都之後。在青年運動奪下葉門海岸後，穆罕默德．沙爾曼和塞西當時共同呼籲確保曼德海峽（Bab al-Mandab）航道安全。

自從伊朗對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實施封鎖以來，紅海至關重要能源和全球航運樞紐的曼德海峽戰略地位隨之提升。

土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）譴責青年運動攻擊利雅德時表示，安卡拉已經與沙烏地和同屬防禦盟約夥伴的巴基斯坦討論過潛在協助。

他說：「可能會有尤其在涉及國家技術層面上的軍事需求，滿足這項需求不會有任何問題。」

沙烏地已經對青年運動控制區展開數十次空襲，但是無法阻止其在葉門戰場推進。

青年運動軍事發言人沙里（Yahya Saree）承認攻擊沙烏地，表示其戰士「以大量彈道飛彈、巡弋飛彈和無人機實施兩波成功軍事行動。首波針對沙烏地首都利雅德的敏感目標，第二波則鎖定揚布的沙烏地阿美石油公司設施。」

英國倫敦大學國王學院（King's College London）學者克里格（Andreas Krieg）指出，針對利雅德的攻擊為自從葉門內戰重啟以來沙烏地首都首度面臨威脅，已經跨越「重要心理門檻」。

他告訴法新社：「沙烏地阿拉伯承受偏遠的軍事或能源設施所受間歇性攻擊的能力，高於利雅德本身面臨持續性威脅。」

「機場、燃油儲存設施和人口密集區一帶的攻擊會讓沙烏地在政治和戰略上更難保持克制。」

精華 FAQ

  • 報導指出，川普在利雅德遭飛彈攻擊、沙烏地與青年運動衝突升溫之際提前返抵白宮，但白宮未說明原因，顯示華府可能正密切關注情勢變化。

  • 美國國務院警告，這場軍事衝突有可能迅速升級，並呼籲美國公民重新考慮前往或途經中東地區，同時限制政府人員前往塔亦夫和揚布。

  • 青年運動稱以彈道飛彈、巡弋飛彈與無人機攻擊利雅德及揚布，導致石油設施起火與航運風險升高，並讓沙烏地面臨更大的政治與戰略壓力。

川普 白宮 沙烏地阿拉伯

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