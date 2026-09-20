我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：華府凱旋門將兼作軍事基地 配無人機狙擊手

「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元

伊朗：已就重新開放荷莫茲海峽向美方傳達條件

中央社德黑蘭20日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
荷莫茲海峽。(路透)
荷莫茲海峽。(路透)

伊朗首席談判代表卡利巴夫今天指出，德黑蘭已經透過調解方，向華府傳達結束其封鎖戰略咽喉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的條件。

法新社報導，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示：「我們的訊息以及對我們條件的說明已經透過調解方向對方明確傳達。」

根據國營電視台，他同時表示：「只要條件未滿足，且美國承諾未兌現，就不可能回到談判前的局面，海峽也不可能開放。」

伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）昨天則表示，這個伊斯蘭共和國已經透過調解方卡達向美國傳達條件。

他接受半島電視台（Al Jazeera）訪問時指出：「我們的條件是結束各戰線的戰爭、解凍遭到凍結的我方資金，並且終止海上封鎖。」

雷札伊警告，美國將面臨比戰爭爆發初期準備更充分的伊朗。

他說：「我們將以更強大力量對抗美國，發動更多次、更痛苦的打擊。」他點名華府在區域內的軍事基地和商業利益將是德黑蘭針對任何美國打擊進行軍事和經濟回應的攻擊目標。

雷札伊說：「我們已經準備好迎接決戰。」

他在專訪中還表示，伊朗已經將極音速飛彈速度「從6馬赫提升至10馬赫」，同時強化防空及電子戰系統。

「因此，一旦戰事再次爆發，美國艦艇除非撤出印度洋，否則將會遭受攻擊。」

精華 FAQ

  • 伊朗表示，已透過調解方把相關訊息與條件明確傳達給美國。卡利巴夫指出，只要美方承諾沒有兌現，伊朗就不會讓海峽回到談判前的開放狀態。

  • 雷札伊稱，伊朗的條件包括結束各戰線的戰爭、解凍遭凍結的伊朗資金，以及終止海上封鎖。伊朗認為，只有這些條件獲得實現，才可能恢復正常局面。

  • 雷札伊警告，美國若動武將面臨準備更充分的伊朗，德黑蘭會對區域內美軍基地與商業利益發動軍事和經濟回應，甚至稱美國艦艇若不撤出印度洋將遭攻擊。

華府 伊朗 荷莫茲海峽

上一則

出口民調：德國邦選舉極右再勝 梅爾茨稱「災難」

下一則

2021年海地總統遇刺案 18嫌遣送美國受審

延伸閱讀

促結束戰爭解凍資金 伊朗：已向美國傳遞重啟談判條件

促結束戰爭解凍資金 伊朗：已向美國傳遞重啟談判條件
伊朗：將在荷莫茲海峽附近劃設新「禁區」

伊朗：將在荷莫茲海峽附近劃設新「禁區」
強攻美艦升高衝突 伊朗斷定美期中選舉後必打 出招對抗川普施壓

強攻美艦升高衝突 伊朗斷定美期中選舉後必打 出招對抗川普施壓
沙烏地控青年運動襲利雅德 稱攔截1枚彈道飛彈

沙烏地控青年運動襲利雅德 稱攔截1枚彈道飛彈

熱門新聞

1997年9月6日，黛安娜王妃葬禮，菲立普親王（左起）、威廉王子、史賓塞、哈利王子與查理王儲在西敏寺外送別。（美聯社）

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

2026-09-20 00:01
圖為梅根2019年9月25日在南非抱著兒子出席公開活動。(路透)

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

2026-09-14 18:56
已故英國黛安娜王妃。（路透）

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

2026-09-18 20:05
「蒂爾卡約虎貓」特寫，這是目前已知唯一生活在保護性圈養環境中的該新物種個體。（Fernando Faciole／國家地理／路透）

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

2026-09-18 14:35
泰國國王瓦吉拉隆功夫婦2024年訪問倫敦。（路透）

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

2026-09-15 05:07
英國哈利王子與妻子梅根2022年6月在英國倫敦出席已故女王伊麗莎白二世登基白金禧年慶祝活動。(路透)

哈利一家返英 梅根首曬影片 7歲兒「英國腔」成亮點

2026-09-13 21:08

超人氣

更多 >
黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決
天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香
華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位
黛妃親弟回憶錄爆料不斷 卡蜜拉稱書籍能「讓人生更美好」

黛妃親弟回憶錄爆料不斷 卡蜜拉稱書籍能「讓人生更美好」
放棄法律工作「轉行遛狗」她工時減半賺更多：沒有1秒後悔過

放棄法律工作「轉行遛狗」她工時減半賺更多：沒有1秒後悔過