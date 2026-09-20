沙烏地利雅德機場遭襲 大批航班延誤 土耳其願依防禦協定軍援

沙烏地阿拉伯首都利雅德的國際機場附近疑遭攻擊，冒出大量黑煙。（路透）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 利雅德國際機場附近傳爆炸聲，航班大批延誤及取消。

利雅德國際機場附近傳爆炸聲，航班大批延誤及取消。 重點二： 沙烏地稱已攔截青年運動彈道飛彈，對方則宣稱攻擊多個目標。

沙烏地稱已攔截青年運動彈道飛彈，對方則宣稱攻擊多個目標。 重點三：土耳其表態可依麥加共同防禦協定，必要時向沙烏地軍援。

沙烏地阿拉伯 首都利雅德19日多次傳出爆炸聲，位於市區東北部的哈立德國王國際機場附近升起巨大黑煙，部分航班出現取消及延誤。沙烏地當局其後指控，獲伊朗支持的葉門「青年運動」向利雅德發射一枚彈道飛彈，已遭防空系統攔截摧毀；青年運動則宣稱，以飛彈及無人機攻擊利雅德多個「敏感」目標。

事件同時引發區域國家關注。土耳其 外交部長費丹19日表示，沙烏地可能因持續遭受攻擊而有軍事需求，土耳其已準備按照沙烏地、土耳其及巴基斯坦 上月簽署的「麥加共同防禦協定」提供援助。根據協定，對任何一個成員國的攻擊，將被視為對所有成員國的攻擊。

巴基斯坦則表示，目前尚未討論是否因青年運動攻擊沙烏地而採取軍事回應。另一方面，伊朗最高國家安全委員會秘書雷札伊表示，德黑蘭希望沙烏地與青年運動之間的戰事結束。利雅德此次遭遇爆炸及機場附近冒出黑煙，進一步凸顯葉門戰事外溢對沙烏地及區域安全的影響。

航班追蹤網站FlightRadar24顯示，哈立德國王國際機場一度出現「重大運行故障」，航班干擾指數達最高等級5.0，意味機場出現長時間延誤及多班航班取消。據報導，機場附近一處沙烏地阿美石油公司的儲油設施起火，消防人員到場救火。

路透拍攝的影片及照片亦顯示，機場附近升起巨大黑色煙柱，畫面可見機場高速公路、主航廈及其他設施，期間一度可見疑似燃料儲存設施後方竄出火焰。一名利雅德居民表示，爆炸聲從機場方向傳來，並看到黑煙及明火。

綜合媒體報導，沙烏地民防部門18日晚至19日凌晨連續發布緊急警報，提醒利雅德及東部哈爾吉市居民可能面臨「敵對空中威脅」，至19日上午解除。相關警報是自今年7月沙烏地與葉門青年運動局勢升溫以來，利雅德首次發布同類防空警報。

沙烏地領導的聯軍19日證實，青年運動當天清晨向利雅德發射一枚彈道飛彈，已被攔截摧毀。聯軍並稱，青年運動亦企圖攻擊比夏、塔亦夫、法拉珊及揚布等地的平民及民用基礎設施，相關攻擊均遭沙烏地防空系統挫敗。

青年運動則宣稱，當天向利雅德數個「敏感」目標發射飛彈並派出無人機，另稱攻擊了紅海城市揚布的沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）設施。青年運動表示，相關行動是為了回應葉門首都沙那遭到攻擊。

沙烏地方面此前亦指責青年運動近期發動多次攻勢，包括攻擊石油設施及派遣無人機逼近伊斯蘭教聖城麥加，並警告相關行動已觸及紅線。