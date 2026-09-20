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促結束戰爭解凍資金 伊朗：已向美國傳遞重啟談判條件

編譯中心／綜合19日電
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伊朗德黑蘭街頭出現一塊反美、反以色列廣告牌，上面印有美國總統川普和以色列總理內唐...
伊朗德黑蘭街頭出現一塊反美、反以色列廣告牌，上面印有美國總統川普和以色列總理內唐亞胡的圖像。（歐新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：伊朗透過調解者向美國提出重啟談判條件。
  • 重點二：條件包括結束戰爭、解凍資金與解除海上封鎖。
  • 重點三：美伊戰爭成本已達451億美元且持續攀升。

路透報導，伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）告訴半島電視台，伊朗已透過調解者傳達與美國重啟談判的條件，包括「在所有戰線結束戰爭」、解凍伊朗資金及結束海上封鎖。

他表示，伊朗仍持續與調解方卡達及巴基斯坦磋商，目前正等待美國總統川普（Donald Trump）的回應。

雷扎伊說，伊朗尚未決定退出「不擴散核武器條約」，「此事取決於華盛頓的行為」。

川普14日在社交媒體發佈多條帖文為其對伊朗政策辯護。川普稱對與伊朗談判持「開放」態度，並稱美方在霍荷莫茲海峽幫助石油運輸，各國應對美進行「護航補償」。

另外，CNN 18日報導，兩名知情人士表示，五角大廈已通知國會，截至9月3日，美伊戰爭成本為436億美元，另加15億美元額外燃料費，總計451億美元。

這項估算超過國會預算辦公室（CBO）推估截至8月1日的380億美元，也高於五角大廈7月估算的375億美元，但仍未涵蓋全部戰爭成本。一名消息人士表示，五角大廈未計入受損基地或建築物的修復費，也未依國會議員要求提供軍事行動間接成本明細。

華盛頓郵報查閱的文件顯示，負責美軍中東行動的美國中央司令部（CENTCOM）估算，上述436億美元中，補充自2月28日開戰以來消耗的彈藥需280億美元，損失或受損裝備價值逾43億美元。各軍種開支則包括空軍作業費用逾66億美元、海軍約22億美元及陸軍約16億美元。

五角大廈未回應CBO索資；CBO的估算同樣未計入戰爭期間受損美國設施的修復費，現有成本主要為彈藥支出。CBO預估，8月1日後，美國每月仍將為戰爭支出約20億至30億美元，戰事升級期間成本會更高。此外，美伊戰爭預計將推升2027年第一季通膨，在美國民眾日益擔憂經濟之際進一步推高物價。

精華 FAQ

  • 雷札伊表示，伊朗持續透過調解者與美國溝通，主要是卡達與巴基斯坦，並已向華府傳達重啟談判的前提，目前正等待川普回應。

  • 伊朗要求在所有戰線結束戰爭、解凍伊朗資金，並終止海上封鎖，才可能重新展開與美國的談判，否則雙方難以回到桌面。

  • 五角大廈通知國會，9月3日前美伊戰爭成本已達451億美元，未含全部修復費；CBO估計後續每月仍需20億至30億美元，並可能推升通膨。

川普 伊朗 巴基斯坦

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