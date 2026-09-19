伊朗代理人猛轟沙國 土耳其表態出手相助 美國急發9國安全警示

葉門青年運動19日證實發射飛彈與無人機襲擊沙烏地阿拉伯。(歐新社)

路透報導，伊朗 扶植的葉門「青年運動」叛軍19日證實襲擊沙烏地阿拉伯，發射飛彈與無人機攻擊沙烏地阿美石油公司位於延布的一處設施，以及位於利雅德的敏感設施，不久前利雅德主要機場附近才被目擊出現火光，並升起大量濃煙。與沙國及巴基斯坦 簽有三方防禦協議的土耳其 已放話，準備提供協助。

另一方面，美國19日針對中東9個國家發布安全警示，包括伊拉克、巴林、阿曼、沙烏地阿拉伯、伊朗、卡達、黎巴嫩、科威特及約旦，且特別提及沙國與青年運動間的交火可能波及民用機場、造成航班取消，警告中東局勢可能進一步升高。

青年運動表示，這次行動是報復葉門首都沙那遇襲。

隨著青年運動加強對沙烏地阿拉伯的攻擊，沙國當局當晚已發布警報，警告利雅德周邊可能面臨危險。

根據路透拍攝的影片與照片，利雅德主要機場附近升起巨大黑色煙柱，畫面前方可見機場聯外道路、主要航廈及其他設施。影片一度拍到，疑似儲油槽後方竄出火焰。

土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）表示，由於青年運動持續攻擊，沙國可能產生新的軍事需求，土耳其準備依據與沙國及巴基斯坦簽署的三方防禦協議提供協助。

目前尚不清楚土耳其可能提供何種支援。不過，費丹接受NTV電視台訪問時表示，沙國的需求可能包括「一些技術層面的問題」。土耳其、巴基斯坦與沙國8月簽署協議規定，任何一國遭受武裝攻擊，將被視為對三國全體的攻擊。

伊朗最高國家安全會議秘書雷扎伊（Mohsen Rezaei）受訪半島電視台於19日播出，他表示，德黑蘭希望沙國與青年運動之間的戰爭結束，並稱他相信葉門方面同樣希望與沙國達成協議。

雷扎伊另稱，伊朗已透過調停方向美方轉達重啟陷入停滯談判的條件，其中包括結束所有戰線上的衝突。

雷扎伊表示，目前仍持續與卡達及巴基斯坦調停人進行磋商，德黑蘭正在等待川普回應。

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