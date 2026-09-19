伊朗代理人猛轟沙國 土耳其表態出手相助 美國急發9國安全警示
路透報導，伊朗扶植的葉門「青年運動」叛軍19日證實襲擊沙烏地阿拉伯，發射飛彈與無人機攻擊沙烏地阿美石油公司位於延布的一處設施，以及位於利雅德的敏感設施，不久前利雅德主要機場附近才被目擊出現火光，並升起大量濃煙。與沙國及巴基斯坦簽有三方防禦協議的土耳其已放話，準備提供協助。
另一方面，美國19日針對中東9個國家發布安全警示，包括伊拉克、巴林、阿曼、沙烏地阿拉伯、伊朗、卡達、黎巴嫩、科威特及約旦，且特別提及沙國與青年運動間的交火可能波及民用機場、造成航班取消，警告中東局勢可能進一步升高。
青年運動表示，這次行動是報復葉門首都沙那遇襲。
隨著青年運動加強對沙烏地阿拉伯的攻擊，沙國當局當晚已發布警報，警告利雅德周邊可能面臨危險。
根據路透拍攝的影片與照片，利雅德主要機場附近升起巨大黑色煙柱，畫面前方可見機場聯外道路、主要航廈及其他設施。影片一度拍到，疑似儲油槽後方竄出火焰。
土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）表示，由於青年運動持續攻擊，沙國可能產生新的軍事需求，土耳其準備依據與沙國及巴基斯坦簽署的三方防禦協議提供協助。
目前尚不清楚土耳其可能提供何種支援。不過，費丹接受NTV電視台訪問時表示，沙國的需求可能包括「一些技術層面的問題」。土耳其、巴基斯坦與沙國8月簽署協議規定，任何一國遭受武裝攻擊，將被視為對三國全體的攻擊。
伊朗最高國家安全會議秘書雷扎伊（Mohsen Rezaei）受訪半島電視台於19日播出，他表示，德黑蘭希望沙國與青年運動之間的戰爭結束，並稱他相信葉門方面同樣希望與沙國達成協議。
雷扎伊另稱，伊朗已透過調停方向美方轉達重啟陷入停滯談判的條件，其中包括結束所有戰線上的衝突。
雷扎伊表示，目前仍持續與卡達及巴基斯坦調停人進行磋商，德黑蘭正在等待川普回應。
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青年運動證實以飛彈與無人機攻擊沙烏地阿美石油公司在延布的設施，並鎖定利雅德的敏感設施；另外，利雅德主要機場附近也曾出現火光與濃煙。 美方憂心沙國與青年運動的交火升高，可能波及民用機場並造成航班取消，因此對伊拉克、巴林、阿曼、沙國等9國發布安全警示，提醒局勢恐再惡化。 土耳其外交部長費丹表示，若沙國因青年運動攻擊出現新的軍事需求，土耳其準備依8月簽署的三方防禦協議提供協助，目前可能以技術層面支援為主。
精華 FAQ
青年運動證實以飛彈與無人機攻擊沙烏地阿美石油公司在延布的設施，並鎖定利雅德的敏感設施；另外，利雅德主要機場附近也曾出現火光與濃煙。
美方憂心沙國與青年運動的交火升高，可能波及民用機場並造成航班取消，因此對伊拉克、巴林、阿曼、沙國等9國發布安全警示，提醒局勢恐再惡化。
土耳其外交部長費丹表示，若沙國因青年運動攻擊出現新的軍事需求，土耳其準備依8月簽署的三方防禦協議提供協助，目前可能以技術層面支援為主。
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