我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普禁CNN等3家媒體進入白宮 記協批違反第一修正案

川普宣布將成立人工智慧部隊 近期任命新AI沙皇

沙烏地控青年運動襲利雅德 稱攔截1枚彈道飛彈

中央社／利雅德19日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

沙烏地阿拉伯領導的聯軍今天指控，獲伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」於清晨向利雅德發射1枚彈道飛彈，該飛彈已遭攔截並摧毀。在這之前，利雅德居民曾通報聽到爆炸聲。

法新社報導，聯軍發言人在社群平台X發文寫道，青年運動（Houthi）也試圖鎖定比夏（Bisha）、塔亦夫（Taif）、法拉珊（Farasan）及揚布（Yanbu）的平民與民用基礎設施，但這些攻勢遭沙烏地防空系統挫敗。

路透社報導，青年運動今天也宣稱，發射飛彈與無人機攻擊沙烏地首都利雅德（Riyadh）數個「敏感」目標。

路透社拍攝的影片與照片顯示，當地升起巨大黑煙，機場高速公路、主航廈及其他設施出現在畫面前景。在影片中，一度可見火焰從疑似燃料槽處的後方竄出。

青年運動未具體說明鎖定利雅德哪些目標，但還宣稱攻擊了位於紅海城市揚布的沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）設施。揚布是沙烏地重要的石油出口樞紐。

青年運動指出，這項行動是為了回應葉門首都沙那（Sanaa）遭到攻擊。

另一方面，伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）告訴半島電視台，德黑蘭希望沙烏地與青年運動之間的戰爭結束。

雷札伊也說，伊朗已透過調解者傳達與美國重啟談判的條件，包括「在所有戰線結束戰爭」。

他表示，伊朗仍持續與調解方卡達及巴基斯坦磋商，目前正等待美國總統川普（Donald Trump）的回應。

精華 FAQ

  • 沙烏地阿拉伯領導的聯軍表示，青年運動清晨向利雅德發射1枚彈道飛彈，該飛彈已被防空系統攔截並摧毀，先前當地居民也曾聽到爆炸聲。

  • 青年運動宣稱以飛彈與無人機攻擊沙烏地首都利雅德的數個敏感目標，並稱還鎖定紅海城市揚布的沙烏地阿美石油公司設施，以回應沙那遭襲。

  • 伊朗最高國家安全委員會秘書雷札伊表示，希望沙烏地與青年運動之間的戰爭結束；他也說伊朗透過調解者向美國傳達重啟談判條件，並等待川普回應。

沙烏地阿拉伯 彈道飛彈 伊朗

上一則

高市早苗內閣改組後支持率升至59% 睽違3個月回升

下一則

沙烏地遇襲 土耳其暗示可依共同防禦協定提供援助

延伸閱讀

青年運動再襲擊沙烏地阿拉伯基地 沙王儲2度求川普出手遭拒

青年運動再襲擊沙烏地阿拉伯基地 沙王儲2度求川普出手遭拒
葉門戰火加劇 青年運動對沙烏地發動更多攻擊

葉門戰火加劇 青年運動對沙烏地發動更多攻擊
沙國交戰青年運動 F-15疑遭擊落 可能首將東風-15投入實戰

沙國交戰青年運動 F-15疑遭擊落 可能首將東風-15投入實戰
葉門戰火延燒紅海 青年運動稱沙烏地一周空襲300次

葉門戰火延燒紅海 青年運動稱沙烏地一周空襲300次

熱門新聞

圖為梅根2019年9月25日在南非抱著兒子出席公開活動。(路透)

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

2026-09-14 18:56
已故英國黛安娜王妃。（路透）

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

2026-09-18 20:05
「蒂爾卡約虎貓」特寫，這是目前已知唯一生活在保護性圈養環境中的該新物種個體。（Fernando Faciole／國家地理／路透）

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

2026-09-18 14:35
泰國國王瓦吉拉隆功夫婦2024年訪問倫敦。（路透）

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

2026-09-15 05:07
英國哈利王子與妻子梅根2022年6月在英國倫敦出席已故女王伊麗莎白二世登基白金禧年慶祝活動。(路透)

哈利一家返英 梅根首曬影片 7歲兒「英國腔」成亮點

2026-09-13 21:08
倫敦杜莎夫人蠟像館，哈利王子與梅根的蠟像擺放著行李箱，象徵「回家了」。(路透)

英版「周六夜現場」嘲諷哈梅 查理問：Netflix的錢花光了？

2026-09-12 23:50

超人氣

更多 >
洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」
黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？
習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動
旅美40載 返台退休 他：最難適應是這些

旅美40載 返台退休 他：最難適應是這些
返英後首次公開活動 哈利王子：最近兩周「充滿波折」

返英後首次公開活動 哈利王子：最近兩周「充滿波折」