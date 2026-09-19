沙烏地控青年運動襲利雅德 稱攔截1枚彈道飛彈
沙烏地阿拉伯領導的聯軍今天指控，獲伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」於清晨向利雅德發射1枚彈道飛彈，該飛彈已遭攔截並摧毀。在這之前，利雅德居民曾通報聽到爆炸聲。
法新社報導，聯軍發言人在社群平台X發文寫道，青年運動（Houthi）也試圖鎖定比夏（Bisha）、塔亦夫（Taif）、法拉珊（Farasan）及揚布（Yanbu）的平民與民用基礎設施，但這些攻勢遭沙烏地防空系統挫敗。
路透社報導，青年運動今天也宣稱，發射飛彈與無人機攻擊沙烏地首都利雅德（Riyadh）數個「敏感」目標。
路透社拍攝的影片與照片顯示，當地升起巨大黑煙，機場高速公路、主航廈及其他設施出現在畫面前景。在影片中，一度可見火焰從疑似燃料槽處的後方竄出。
青年運動未具體說明鎖定利雅德哪些目標，但還宣稱攻擊了位於紅海城市揚布的沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）設施。揚布是沙烏地重要的石油出口樞紐。
青年運動指出，這項行動是為了回應葉門首都沙那（Sanaa）遭到攻擊。
另一方面，伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書雷札伊（Mohsen Rezaei）告訴半島電視台，德黑蘭希望沙烏地與青年運動之間的戰爭結束。
雷札伊也說，伊朗已透過調解者傳達與美國重啟談判的條件，包括「在所有戰線結束戰爭」。
他表示，伊朗仍持續與調解方卡達及巴基斯坦磋商，目前正等待美國總統川普（Donald Trump）的回應。
沙烏地阿拉伯領導的聯軍表示，青年運動清晨向利雅德發射1枚彈道飛彈，該飛彈已被防空系統攔截並摧毀，先前當地居民也曾聽到爆炸聲。 青年運動宣稱以飛彈與無人機攻擊沙烏地首都利雅德的數個敏感目標，並稱還鎖定紅海城市揚布的沙烏地阿美石油公司設施，以回應沙那遭襲。 伊朗最高國家安全委員會秘書雷札伊表示，希望沙烏地與青年運動之間的戰爭結束；他也說伊朗透過調解者向美國傳達重啟談判條件，並等待川普回應。
精華 FAQ
沙烏地阿拉伯領導的聯軍表示，青年運動清晨向利雅德發射1枚彈道飛彈，該飛彈已被防空系統攔截並摧毀，先前當地居民也曾聽到爆炸聲。
青年運動宣稱以飛彈與無人機攻擊沙烏地首都利雅德的數個敏感目標，並稱還鎖定紅海城市揚布的沙烏地阿美石油公司設施，以回應沙那遭襲。
伊朗最高國家安全委員會秘書雷札伊表示，希望沙烏地與青年運動之間的戰爭結束；他也說伊朗透過調解者向美國傳達重啟談判條件，並等待川普回應。
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