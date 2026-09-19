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沙烏地解除警報後 利雅德機場附近竄濃煙

中央社利雅德19日綜合外電報導
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沙烏地阿拉伯首都利雅德機場附近今天竄起巨大濃煙。(路透)
沙烏地阿拉伯首都利雅德機場附近今天竄起巨大濃煙。(路透)

時值葉門青年運動（Houthi）發動的襲擊升級之際，沙烏地阿拉伯首都利雅德機場附近今天竄起巨大濃煙。

路透的影片與照片顯示，機場公路、主要航廈大樓及其他設施的後方，可以看到竄起的巨大黑色煙柱。

沙烏地阿拉伯政府媒體辦公室未立即回應路透的置評請求。

沙烏地民防部門昨夜透過手機針對利雅德及首都以東的艾卡吉市（Al-Kharj）發布潛在危險警報，隨後於今天上午解除警報。

儘管美伊戰爭爆發後，沙烏地今年曾發布過幾次警報，但這是自7月與葉門青年運動衝突升級以來首次發布警報。

掌控葉門人口稠密地區及北部大部分地區的青年運動，自7月宣布對沙烏地實施海上封鎖以來，持續向沙烏地發動襲擊，並鎖定紅海的沙烏地船隻為打擊目標。

在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）仍遭封鎖之際，這些襲擊使波斯灣國家出口的主要替代路線紅海航道面臨風險，對全球石油供應構成新威脅。

聯合國安全理事會昨天在聲明中「以最強烈措辭譴責青年運動對沙烏地阿拉伯王國的持續襲擊，包括針對平民與能源基礎設施的襲擊，這些襲擊已造成包括婦女和兒童在內的平民受傷」。

精華 FAQ

  • 路透影片與照片顯示，濃煙出現在機場公路、主要航廈及其他設施後方；內文未明確說明起火原因，但時間點正值青年運動襲擊升級之際，外界推測與安全事件有關。

  • 沙烏地民防部門昨夜透過手機，針對利雅德及東方的艾卡吉市發布潛在危險警報，提醒民眾注意安全；到了今天上午，相關警報已被解除。

  • 因青年運動持續攻擊沙烏地並鎖定紅海船隻，而紅海是波斯灣國家出口的重要替代航道；若衝突擴大，可能進一步威脅全球石油供應與海運安全。

沙烏地阿拉伯

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