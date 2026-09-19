我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anduril創辦人：自由是台灣最強武器 應轉化為國防韌性

五角大廈再公布UFO檔案：研究蟲洞與隱形斗篷 3工程師異常病變

美伊戰爭最新帳單曝光 半年燒掉451億美元 還未計基地修復

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
伊朗德黑蘭街頭出現一塊反美、反以色列廣告牌，上面印有美國總統川普和以色列總理內唐...
伊朗德黑蘭街頭出現一塊反美、反以色列廣告牌，上面印有美國總統川普和以色列總理內唐亞胡的圖像。（歐新社）

CNN 18日報導，2名知情人士表示，五角大廈已通知國會，截至9月3日，美伊戰爭成本為436億美元，另加15億美元額外燃料費，總計451億美元。

這項估算超過國會預算辦公室（CBO）推估截至8月1日的380億美元，也高於五角大廈7月估算的375億美元，但仍未涵蓋全部戰爭成本。一名消息人士表示，五角大廈未計入受損基地或建築物的修復費，也未依國會議員要求提供軍事行動間接成本明細。

華盛頓郵報查閱的文件顯示，負責美軍中東行動的美國中央司令部（CENTCOM）估算，上述436億美元中，補充自2月28日開戰以來消耗的彈藥需280億美元，損失或受損裝備價值逾43億美元。各軍種開支則包括空軍作業費用逾66億美元、海軍約22億美元及陸軍約16億美元。

五角大廈未回應CBO索資；CBO的估算同樣未計入戰爭期間受損美國設施的修復費，現有成本主要為彈藥支出。CBO預估，8月1日後，美國每月仍將為戰爭支出約20億至30億美元，戰事升級期間成本會更高。此外，美伊戰爭預計將推升2027年第一季通膨，在美國民眾日益擔憂經濟之際進一步推高物價。

精華 FAQ

  • 根據CNN引述知情人士，五角大廈截至9月3日通知國會的美伊戰爭成本為436億美元，加上15億美元額外燃料費後，總計達451億美元。

  • 文件顯示，436億美元中以彈藥補充最昂貴，約280億美元；損失或受損裝備逾43億美元，空軍、海軍與陸軍作業費用則分別約66億、22億與16億美元。

  • 因為五角大廈尚未把受損基地或建築物修復費納入，也未提供間接成本明細；CBO估算戰後每月仍需20億至30億美元，且可能推升2027年第一季通膨。

五角大廈 華盛頓郵報

上一則

AI誤判中國船載核武計畫零件 美軍一度要攔截 知情人士：差點開戰

延伸閱讀

美伊戰爭估計燒380億美元 攔截彈最多耗2/3 新報告：若對上中國更棘手

美伊戰爭估計燒380億美元 攔截彈最多耗2/3 新報告：若對上中國更棘手
美伊戰爭成本破1兆 逾50架軍機受創

美伊戰爭成本破1兆 逾50架軍機受創
五角大廈監察報告認彈藥庫存短缺、供應鏈卡關

五角大廈監察報告認彈藥庫存短缺、供應鏈卡關
期中選舉前最後表決 眾議院第3度通過決議 要求川普撤軍伊朗

期中選舉前最後表決 眾議院第3度通過決議 要求川普撤軍伊朗

熱門新聞

圖為梅根2019年9月25日在南非抱著兒子出席公開活動。(路透)

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

2026-09-14 18:56
已故英國黛安娜王妃。（路透）

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

2026-09-18 20:05
「蒂爾卡約虎貓」特寫，這是目前已知唯一生活在保護性圈養環境中的該新物種個體。（Fernando Faciole／國家地理／路透）

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

2026-09-18 14:35
泰國國王瓦吉拉隆功夫婦2024年訪問倫敦。（路透）

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

2026-09-15 05:07
英國哈利王子與妻子梅根2022年6月在英國倫敦出席已故女王伊麗莎白二世登基白金禧年慶祝活動。(路透)

哈利一家返英 梅根首曬影片 7歲兒「英國腔」成亮點

2026-09-13 21:08
倫敦杜莎夫人蠟像館，哈利王子與梅根的蠟像擺放著行李箱，象徵「回家了」。(路透)

英版「周六夜現場」嘲諷哈梅 查理問：Netflix的錢花光了？

2026-09-12 23:50

超人氣

更多 >
洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」
主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇
黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？
百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…
習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動