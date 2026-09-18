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川普施壓南韓支援荷莫茲 李在明正式表態：不派兵參戰

編譯周辰陽／即時報導
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南韓總統李在明18日在青瓦台舉行記者會。（路透）
南韓總統李在明18日在青瓦台舉行記者會。（路透）

南韓總統李在明18日在青瓦台迎賓館舉行記者會時，就向荷莫茲海峽派兵問題表示：「不會派兵介入或參與戰爭。」

南韓中央日報報導，李在明指出，「無論是派兵參與、介入戰爭，或派遣軍事裝備，我們都不會這麼做」。他說：「這項原則我們至今一直遵守，今後也不會改變。」

川普總統8月19日曾批評南韓不願協助美國維護荷莫茲海峽安全，並稱南韓約60%的石油經由當地運輸。他曾詢問李在明是否願意幫忙，卻得到「不用了，謝謝」的回答。南韓東亞日報9月初報導，川普政府隨後施壓首爾盡快決定是否派兵，並表示正在「等待南韓的支持」。

東亞日報指出，南韓當時正考慮以非戰鬥任務為主的部署方案，包括P-8海上巡邏機、軍用後勤支援艦及海軍特殊作戰部隊的爆炸物處理小組，以回應美方要求，同時避免直接捲入戰爭。

派兵議題也在南韓執政陣營內引發分歧。一方認為基於國家利益恐難以避免，另一方則擔心可能被視為參與伊朗戰爭，也有人質疑派兵的正當性與實際利益不足。

對此，李在明表示：「對我們而言，也必須像其他國家一樣，為保護本國商船、原油運輸線及國民生命安全，採取最低限度的行動，這一點很明確。」他接著表示，南韓海軍反海盜部隊已派駐當地，防範並因應包括海盜在內、對船舶運輸線及國民安全構成的威脅。

李在明表示，「確實正在研議並審慎考慮如何加強這方面的行動」，但隨即指出：「有人擔心，這是否就是派兵介入、參與或支援戰爭？是否會派遣戰鬥兵力，或把我方官兵編入外國軍隊指揮之下，使他們陷入危險？」他強調：「我要再次明確地說，不會派兵參戰。今後也會繼續遵守不參與、不介入戰爭的原則。」

精華 FAQ

  • 李在明在記者會上明確表示，南韓不會派兵介入、參與戰爭，也不會派遣軍事裝備；他強調這項不參戰原則過去一直遵守，未來也不會改變。

  • 川普曾批評南韓不願協助美國維護荷莫茲海峽安全，並提到南韓約60%的石油經由當地運輸，因此詢問李在明是否願意幫忙，隨後又向首爾施壓。

  • 南韓曾評估以非戰鬥任務為主的部署，包括P-8海上巡邏機、軍用後勤支援艦，以及海軍特殊作戰部隊的爆炸物處理小組，以回應美方要求並避免直接參戰。

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