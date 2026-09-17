聯合國報告：美國疑在伊朗無差別攻擊平民 涉犯戰爭罪

聯合國在紐約的總部。(美聯社資料照)

聯合國 （UN）獨立調查人員今天發布報告指出，有「合理理由」認為美國對伊朗 平民犯下戰爭罪，而伊朗政府則對其人民犯下嚴重侵犯人權。

法新社報導，這份報告預定21日向聯合國人權理事會（UNHRC）遞交，調查人員呼籲理事會所有47個成員國力促美伊戰爭結束及追究戰爭罪行，並提供逃亡海外的平民庇護。不過，伊朗、美國和以色列 都不是成員國。

報告寫道，調查小組找到合理理由認為，美國和以色列2月28日對伊朗發動攻擊後，美國曾進行無差別攻擊，造成平民傷亡及財物損失，因此犯下戰爭罪。

調查人員提到，其中一例是以戰斧（Tomahawk）飛彈打擊位於米納布（Minab）的夏加瑞塔耶貝小學（Shajareh Tayyebeh Primary School），造成150多人喪生，當中約有120名女孩和男孩。

另一例是以數枚精準打擊飛彈在拉莫爾德（Lamerd）的1個運動場館暨住宅區上空散布大量鎢粒，造成22名平民死亡。調查人員表示，這兩例遇襲設施都是清楚可識別實際功能。

報告還說，伊朗民眾自2025年底因生活成本攀升而爆發的抗議活動遭到政府鎮壓，顯示德黑蘭對異議的牢固打壓模式「明顯升級」，包括加強利用壓制性法律、致命武力及死刑作為威嚇和控制工具。

報告指出，伊朗全國31省都有國家安全部隊殺害示威民眾的情況，據通報至少包括221名兒童遇害；此外國家部隊還攻擊醫療設施，並逮捕了數萬人。

根據調查人員說法，今年3至8月至少有29名因示威相關因素被捕的伊朗男性經過迅速審判後遭到處決，另有70多名伊朗人至今面臨「被處決的迫切風險」，包括5名女性和3名男孩。

調查人員要求以色列、美國和伊朗「立即停止敵對行動」，並呼籲聯合國人權理事會成員國「迅速採取外交行動來實現永久和平」，同時確保美以伊3國涉嫌違反國際法的行為受到「獨立調查，並追究相關人員責任」。