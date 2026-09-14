不甩荷莫茲海峽談判 CNN爆美自認在海峽取得優勢 傳話對伊朗只談1問題

HELGA號油輪4月24日停靠在伊拉克南部巴斯拉附近一座離岸石油碼頭，準備裝載原油。這是荷莫茲海峽關閉後，第2艘抵達當地的船隻。（路透）

波斯灣國家與伊朗 原定14日舉行區域會議，討論重新開放荷莫茲海峽 ，美國並未與會，會議也在最後關頭喊卡。CNN 13日引述3名知情人士透露，川普 政府已私下告訴波斯灣國家，美方希望未來美伊談判重新聚焦伊朗核問題，不再討論荷莫茲海峽重啟。一名美國官員更直言，美軍認為目前已在海峽取得軍事優勢，「我們不想談海峽」。

這場會議原定在阿曼塞拉萊舉行，被視為波斯灣國家試圖自行打破荷莫茲海峽僵局的重要一步，但消息13日傳出後，阿曼外交部長布賽義迪（Badr Albusaidi）隨即宣布，為了凝聚各方共識，會議無限期延後。區域消息人士透露，會議原本希望先就商船通過海峽的航線地圖取得共識。

儘管區域國家近月積極開發替代荷莫茲海峽的能源出口路線，但仍不願接受目前航運受限的狀況成為新常態。各方已私下磋商數月，希望建立一套重新開放海峽的法律架構，其中是否向油輪收費將是一大爭議，而沙烏地阿拉伯也擔心，相關方案可能形成戰前不存在的新現狀。

沙國已針對方案提出修正意見，認為部分措辭可能形同承認新的海峽秩序，這也是其他波斯灣合作理事會（GCC）國家難以接受之處。各國仍普遍反對讓伊朗直接向油輪徵收通行費，但已願意考慮自願出資，以協助船隻通過海峽；阿曼提出的法律架構也包括自願付費，以取得航行安全及環境保護等服務。

一名聽取過阿曼方案簡報的歐洲外交官表示，各方仍「不會接受以前不存在的東西」，但可以考慮制定一些「象徵性的新規則」，讓雙方都能保全面子。

不過，要真正全面重啟荷莫茲海峽，仍繞不開美國。消息人士指出，如果華府不坐上談判桌，GCC國家與伊朗幾乎不可能共同支持一套全面方案。川普政府雖未反對這場區域會議，近幾個月也曾審閱阿曼研擬的計畫，卻始終沒有公開背書。

美國官員表示，美軍目前認為已在荷莫茲海峽取得軍事上風；與此同時，川普政府也表明不願再把海峽問題帶上談判桌，希望未來美伊談判重新聚焦核問題。

一名美國官員直言：「我們不想談海峽，這就是政府現在的立場——只有當你們想談核問題，我們才會跟你們談。」川普及政府高層也持續主張，美國才是唯一有能力確保荷莫茲海峽暢通的一方。

就在阿曼宣布會議延期前約1小時，另一名美國官員仍表示，華府正與所有區域夥伴保持密切溝通，但同時強硬表態：「伊朗沒有控制荷莫茲海峽，而且永遠不會。」