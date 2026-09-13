波斯灣會議喊卡 伊朗談荷莫茲協議生變 多國挨打還得看德黑蘭臉色

阿曼沿岸2日可見荷莫茲海峽上有多艘船舶。(路透)

路透報導，波斯灣國家原訂14日舉行區域會議，伊朗 也預計與會，討論荷莫茲海峽 航運安排，但阿曼外交部長13日晚間宣布，由於各方仍需進一步協調立場，會議無限期延後。美伊談判數周前已陷入僵局，如今連區域國家試圖居中斡旋也再度受挫。

紐約時報指，隨著戰事延燒，阿聯酋 、卡達等波斯灣國家被迫重新拿捏與伊朗的關係。科威特大學歷史學助理教授賽夫（Bader al-Saif）指出，這些國家數月來一方面遭伊朗攻擊，成為美伊衝突中遭殃的池魚，另一方面又不能不與德黑蘭接觸；對務實的波斯灣國家而言，首要目標仍是避免區域局勢失控，進一步衝擊各自的國內發展計畫。

伊朗官員先前表示，將在會中提出與阿曼就荷莫茲海峽航運管理達成的協議。不過，伊朗法斯通訊社引述外交部官員稱，部分區域國家要求延後會議，伊朗與阿曼因此共同決定改期，未來將再協調新日期。

外交僵局之際，區域能源供應也持續承壓。沙烏地阿拉伯一條可繞過荷莫茲海峽、將原油輸往紅海的1200公里東西向輸油管，11日遇襲後仍未恢復運作，延布港庫存僅足以支撐約5至7天出口，若管線持續停擺，全球最多4%的石油供應恐受影響。

荷莫茲海峽13日又傳船隻遇襲起火，造成伊朗方面1死4傷。供應疑慮也推升能源價格，上周國際油價一度突破每桶100美元，美國零售柴油價格13日更升破每加侖6.20美元，再創歷史新高。

然而，即使伊朗與阿曼就海峽達成協議，伊朗官員仍要求美國先作出讓步，才會重啟海峽，包括美方解除對伊朗制裁，以及釋放遭海外凍結的伊朗資產。但是除非伊朗同意限制核計畫，川普政府不太可能接受這些要求。

部分國家已釋出對話訊號。阿聯酋王儲哈立德（Khaled bin Mohamed Al Nahyan）12日在印度舉行的金磚國家峰會場邊，與伊朗總統裴澤斯基安會面，成為戰爭爆發以來兩國高層首度公開接觸。

不過，波斯灣國家立場並不一致，屢遭伊朗飛彈與無人機攻擊的巴林，在會議延後前就已表明不會出席，也凸顯區域內部仍難形成共同對伊朗立場。

另一頭，葉門戰線也持續升高。伊朗扶植的「青年運動」在攻占曼德海峽裴林島後，又宣稱攻擊沙國南部軍事基地。沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼日前曾致電川普，要求美方提供軍事援助，但3名消息人士透露，華府目前僅願提供情報支援。

川普則仍預期美伊戰爭可在今年結束，甚至可能在11月期中選舉後不久告終，屆時汽油價格將「像石頭一樣直直往下掉」。