伊朗與波灣國家荷莫茲海峽會談 阿曼宣布延期
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阿曼宣布，伊朗和波斯灣國家原定明天針對荷莫茲海峽舉行的會談將延期。荷莫茲海峽是當前中東戰爭主要的衝突引爆點。
法新社報導，伊朗外交部先前宣布，阿曼將主辦會議，以商討對全球石油和天然氣輸運至關重要的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的未來。
德黑蘭表示，伊拉克和多個波斯灣（Persian Gulf）國家將與會，但是沒有明確指出有哪些國家參加。不過截至目前沒有任何區域國家確認會出席；巴林則明確表態不參加。
官方阿曼通訊社（Oman News Agency）今天報導：「原定於星期一在沙拉拉（Salalah）舉行的區域會議已經決定延至日後舉辦，以營造有利於建設性對話的條件。」
阿曼外交部長阿布塞迪（Badr Albusaidi）在X平台上表示，「我們仍然決心促進有助於區域穩定和持久合作的對話」。
阿曼官方表示，原定於星期一在沙拉拉舉行的區域會議已決定延後，目的在於營造更有利於建設性對話的條件，顯示各方仍在等待更合適的政治與外交氛圍。 會談核心是荷莫茲海峽的未來與相關安全問題。由於該海峽攸關全球石油和天然氣輸運，因此也被視為當前中東戰爭的重要衝突引爆點。 伊朗先前稱伊拉克和多個波斯灣國家將參加，但截至目前沒有任何區域國家正式確認出席，巴林則已明確表示不參加，顯示會議的參與情況仍不明朗。
精華 FAQ
阿曼官方表示，原定於星期一在沙拉拉舉行的區域會議已決定延後，目的在於營造更有利於建設性對話的條件，顯示各方仍在等待更合適的政治與外交氛圍。
會談核心是荷莫茲海峽的未來與相關安全問題。由於該海峽攸關全球石油和天然氣輸運，因此也被視為當前中東戰爭的重要衝突引爆點。
伊朗先前稱伊拉克和多個波斯灣國家將參加，但截至目前沒有任何區域國家正式確認出席，巴林則已明確表示不參加，顯示會議的參與情況仍不明朗。
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