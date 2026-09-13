葉門戰火加劇 青年運動對沙烏地發動更多攻擊

葉門衝突的情勢今天加劇，政府軍在紅海沿岸對伊朗 支持的什葉派激進團體青年運動叛軍發動攻擊，青年運動則向支持葉門政府的鄰國沙烏地阿拉伯 開火。

美聯社報導，葉門官員坦承，青年運動（Houthis）上週攻下戰略港市莫加（Mokha）和曼德海峽（Bab el-Mandeb）一座島嶼是「慘痛」失利，政府誓言派遣更多部隊前往紅海（Red Sea）海岸。曼德海峽是替代荷莫茲海峽 （Strait of Hormuz）的航運要道。

這波情勢升級為全球石油供應和油價增添壓力，可能讓伊朗在對美國的戰爭中得到籌碼，尤其青年運動攻擊沙烏地石油基礎設施及其在紅海的航運。

沙烏地當局今天下午在南部艾卜哈市（Abha）和海米斯穆謝特省（Khamis Mushait）拉響警報，提醒民眾避難，以防遭到攻擊。兩地近幾週多次遭到青年運動襲擊。

青年運動宣稱以無人機和飛彈攻擊沙烏地，包括鄰近葉門邊境的一座軍事基地。不過青年運動軍事發言人沙里（Yahya Saree）未提供證據，也未說明攻擊時間。

沙烏地並未宣布針對青年運動的新一輪攻勢。

青年運動針對沙烏地石油設施和航運發動攻擊，作為近期宣告封鎖行動的一環，但是強調無意威脅其他國家的商業船運。

曾經控制沿海地區的葉門政府盟軍全國抵抗軍（National Resistance Force）表示，過去4週西海岸有超過500名政府戰士陣亡。這是首次公開相關數據。

全國抵抗軍同時指出，逾1000名青年運動成員命喪荷台達省（Hodeida）和塔伊茲省（Taiz）。青年運動發言人未回應置評請求。

一名葉門政府高層官員表示，部隊將會重返紅海海岸展開反擊。在青年運動推進之下逃難的居民向美聯社表示，軍隊撤離時敦促民眾避難。

總統領導委員會（Presidential Leadership Council）成員阿拉達（Sultan al-Arada）形容政府部隊失守莫加港和葉門西部沿海「痛苦且令人遺憾」。他在昨天播出的電視訪談中說，部隊「目前正在重整，很快會回歸戰鬥」。