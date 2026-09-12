伊朗網美被控「侮辱最高領袖」遭判死刑 IG最後貼文曝光

33歲伊朗女性部落客珊莎巴迪被控侮辱最高領袖等多項罪名，近日遭法院判處死刑。（截圖自Instagram/@sevda_ebrhimi）

紐約郵報報導，33歲伊朗 女性部落客珊莎巴迪因在網路發文批評已故的前任最高領袖哈米尼 ，又被控拍攝飛彈落點並將照片提供給境外波斯語媒體，遭當局以「侮辱最高領袖」、「在大地上散播腐敗」、危害國家安全宣傳，以及替敵對政府工作等多項罪名起訴，近日遭法院判處死刑 。

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珊莎巴迪（Soda Ebrahimi Shamsabadi）在德黑蘭長大，之後居住在南部港市阿巴斯港 （Bandar Abbas），今年3月遭逮捕後一直關押在當地監獄，期間曾被單獨監禁20天。她在今年1月伊朗爆發全國性反政府示威後，多次透過社群平台批評當局鎮壓抗議群眾。她當時曾發文寫道：「我們親眼看見他們殺了我們多少人」，並指大量殺戮已留下照片、影片、文件及眾多目擊者。

到了2月23日，她在Instagram發布最後一篇貼文時，似乎已預感自己可能遭遇不測，向約1萬名追蹤者表示：「如果有一天我離開這個世界，只要記住一件事，我選擇了自己相信的道路。」

此案曝光之際，伊朗處決人數持續攀升。聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Türk）此前警告，伊朗當局大量祭出死刑，意在「向民眾灌輸恐懼並壓制異議」。

總部位於挪威的「伊朗人權」（Iran Human Rights）統計，自今年3月以來，至少已有29名在1月示威期間遭逮捕者被處決；總部位於美國的博魯曼德中心（Abdorrahman Boroumand Center）則記錄，伊朗今年迄今已有950起處決案件。