沙烏地輸油管線遇襲 川普：伊朗可能是幕後黑手
美國總統川普今天表示，伊朗很可能是空襲沙烏地阿拉伯、造成其東西向輸油管線停擺的幕後黑手。這條管線是沙烏地繞過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）出口原油主要途徑之一。
路透社報導，當被問到伊朗是否須為這條關鍵輸油管線遭到攻擊負責時，川普在愛爾蘭首都都柏林告訴記者：「我認為他們是，很可能是他們。」
愛爾蘭公開賽（Irish Open）在愛爾蘭西部敦貝格（Doonbeg）的川普國際高爾夫球場（Trump International Golf Links）舉行，川普將出席活動。
川普同時表示，已經與他形容是「好朋友」的沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）通過電話。
他表示，與伊朗結盟的葉門什葉派激進團體青年運動（Houthis）已經致電美國政府，表示他們不希望美國直接捲入這場衝突。
川普說：「他們更希望我們不要介入，他們將會允許大部分船隻通過。只有一個國家讓他們不太高興，我們會將那件事處理好。」
川普表示，他認為伊朗很可能就是這起攻擊的幕後黑手，並在都柏林對記者直接說「我認為他們是，很可能是他們」，顯示其明確懷疑伊朗涉案。 這條東西向輸油管線是沙烏地繞過荷莫茲海峽出口原油的重要途徑之一，因此一旦停擺，將影響其原油外運能力與能源供應安全。 川普說他已與沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼通話，也提到與伊朗結盟的葉門青年運動致電美方，表示不希望美國直接捲入衝突。
精華 FAQ
川普表示，他認為伊朗很可能就是這起攻擊的幕後黑手，並在都柏林對記者直接說「我認為他們是，很可能是他們」，顯示其明確懷疑伊朗涉案。
這條東西向輸油管線是沙烏地繞過荷莫茲海峽出口原油的重要途徑之一，因此一旦停擺，將影響其原油外運能力與能源供應安全。
川普說他已與沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼通話，也提到與伊朗結盟的葉門青年運動致電美方，表示不希望美國直接捲入衝突。
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