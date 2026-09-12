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美以「轟不垮」戰果打折 伊朗地下設施復工 重啟生產彈道飛彈

編譯中心／綜合11日電
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一名男子走過伊朗德黑蘭一處伊朗國旗和象徵性的飛彈模型。（路透）
一名男子走過伊朗德黑蘭一處伊朗國旗和象徵性的飛彈模型。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

伊朗在美以猛烈打擊後，仍靠庫存零組件與地下設施恢復彈道飛彈生產，顯示其飛彈計畫具備分散與再生能力，也削弱了美方宣稱的戰果。

熟悉內情的美國與中東官員透露，伊朗正利用庫存零組件並在地下設施運作，重啟彈道飛彈的生產作業，此舉使得美國與以色列先前所標榜的重大戰果打了折扣。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，部分官員表示，儘管伊朗飛彈基地與工業設施在開戰初期遭受猛烈攻擊，伊朗近來仍忙於組裝發射前必須加注燃料的液態燃料飛彈，以及可隨時備妥發射的固態燃料飛彈。

官員指出，情報顯示多處地下基地出現活動跡象，包括伊朗東南部的霍吉爾（Khojir）飛彈基地。官員表示，伊朗也正試圖建造新的地下組裝據點，以防再次遭受打擊。

美方與區域官員表示，伊朗目前主要利用現有零組件組裝新飛彈，產量比戰前更為有限。生產飛彈零組件與飛彈本身所需的若干工業設施先前遭美以兩國破壞，海上封鎖也讓固態燃料零件與原料的進口作業更加複雜。

重啟生產凸顯出徹底瓦解德黑蘭飛彈計畫的難度，而這正是美以兩國於2月28日發動戰爭的目標。這也延長了伊朗在消耗戰中的支撐能力，使得伊朗的武器庫存得以抗衡美方與波斯灣國家持續減少的飛彈攔截器庫存。

美國非營利組織「飛彈防禦倡導聯盟」（Missile Defense Advocacy Alliance）資深分析師殷巴（Tal Inbar）表示：「當設施沒有遭到轟炸時，就能替換受損的基礎設施，也能從其他國家購買新零組件並存放在設施中。」

他還說：「若認為伊朗沒有在重建飛彈生產能力，那就太天真了。」

以色列總理辦公室未回應置評請求。

一名白宮官員未直接回應德黑蘭是否已重啟生產彈道飛彈的問題，但表示伊朗核設施已被徹底摧毀，軍事力量也遭嚴重削弱。

這名官員說：「伊朗現在比以往任何時候都更加虛弱，川普總統絕不會允許伊朗擁有核子武器。」

五角大廈首席發言人帕尼爾（Sean Parnell）表示，美國已「摧毀伊朗高達90%的無人機、彈道飛彈與海軍工業基地」，並「大幅削弱」伊朗發射飛彈與無人機的能力。

華爾街日報報導，衛星影像顯示，伊朗正以令以色列官員擔憂的速度重建橋梁、道路乃至生產據點等各項設施。美以空襲曾導致飛彈基地的隧道入口坍塌，如今伊朗已恢復進出通道。根據以色列軍方評估，存放在這些地下基地的武器可能保存完好。

巴黎政治學院（Sciences Po）伊朗戰略專家格拉耶夫斯基（Nicole Grajewski）說：「你可以設法摧毀設施，也可以設法摧毀飛彈本身，但伊朗的再生能力其實比核計畫更快，而且分布相當分散。伊朗之所以建立如此複雜的飛彈基礎設施，就是因為他們擔心這種情況。」

精華 FAQ

  • 報導指出，伊朗正利用現有庫存零組件，在多處地下基地重新組裝彈道飛彈，並試圖建造新的地下組裝據點，以降低再次遭空襲破壞的風險。

  • 美以空襲雖破壞了部分飛彈基地、工業設施與隧道入口，但未能完全摧毀生產鏈，伊朗仍能有限度復工，顯示原先宣稱的重大戰果被打折。

  • 專家指出，伊朗飛彈基礎設施分布分散、具備地下化防護，受損後可替換基礎設施並從外部取得零件，因此再生速度快於核計畫，也更難完全摧毀。

以色列 彈道飛彈 伊朗

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