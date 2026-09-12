我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

妻子主動牽線閨蜜給老公 北卡夫妻組成「三人家庭」養8孩

MLB／釀酒人菜鳥美技連裁判都騙了 對手跑完4個壘包才發現被接殺

伊朗飛彈炸死駐約旦3美軍 美官員：中國機構衛星影像與攻擊有關

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統7月22日於德拉瓦州多佛空軍基地出席美軍移靈儀式，向7月17日戰死於約旦...
川普總統7月22日於德拉瓦州多佛空軍基地出席美軍移靈儀式，向7月17日戰死於約旦穆瓦法克．薩爾蒂空軍基地的美國陸軍二等兵岡薩雷斯（Isabella Gonzales）靈柩敬禮。

伊朗7月17日發射彈道飛彈，擊中約旦東北部穆瓦法克．薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）一處美軍營舍，造成3名士兵死亡、4人受傷送醫。華爾街日報11日獨家報導，知情美國官員表示，伊朗發動攻擊前已從中國機構取得該基地的高解析度衛星影像。

此次攻擊是24小時內針對該基地3次飛彈攻擊之一，也是4月停火以來首度造成美軍死亡，標誌戰事大幅升級，也暴露即使在防禦嚴密的設施內，保護美軍仍有困難。美方官員則表示，已將中國機構提供的影像與7月17日攻擊連結，這是迄今最明確證據，顯示中國援伊已對美軍造成致命後果。但官員拒絕透露機構身分，也未指控北京直接參與。

德黑蘭在攻擊前後均取得相關影像。川普政府早在基地遇襲前數月即警告中方，中國企業正提供可鎖定區域內美方人員與資產的衛星影像，5月並制裁數家中國企業。美方官員表示，美國資深官員曾就與7月17日攻擊有關的影像向中方交涉，但中方反駁並要求美方提出證據。北京也一再駁回華府疑慮，拒絕承認有任何中國企業從事這類活動。

川普與中國國家主席習近平預定24日舉行峰會，此事曝光可能進一步加深美中緊張。川普已告訴團隊，維持與中國、尤其與習近平的良好關係是優先事項，美方高層因此避免公開對抗並淡化中國援伊影響。國務卿魯比歐在攻擊數日後會晤中國外交部長王毅，被問中方是否提供目標鎖定資訊時拒絕正面回答，僅稱中國所為未改變衝突走向。一名白宮官員則表示，伊朗從外部取得的任何援助都沒有提升攻擊美國的能力，但未直接回應這項發現。

專家與前官員表示，中國機構提供的影像只是伊朗多種情報來源之一。美國官員指出，伊朗軍方也利用自己的衛星與人力情報，以及來自俄羅斯的情報與影像，但中國技術與影像可透過制裁及施壓北京加以阻斷。

美國官員與專家指出，中國衛星業公私界線模糊，民企也受廣泛監管，不少與政府或中共有關。知情人士稱，美方擔心中國也協助伊朗追蹤美國軍艦。伊朗近幾天向一艘美軍航艦及其他軍艦發射彈道飛彈，美國中央司令部稱全數失敗，但官員表示部分險些命中，伊朗鎖定移動艦艇的能力似乎正在改善。

精華 FAQ

  • 伊朗7月17日發射彈道飛彈，擊中約旦東北部穆瓦法克．薩爾提空軍基地的美軍營舍，造成3名美軍士兵死亡、4人受傷送醫，並成為4月停火以來首度致命攻擊。

  • 美方官員表示，已將中國機構提供的高解析度衛星影像與7月17日攻擊連結，認為這是伊朗鎖定美軍基地的重要情報來源之一，但未公開機構身分，也未指控北京直接參與。

  • 事件可能在川普與習近平預定峰會前進一步升高美中緊張；華府一方面擔心中國民企協助伊朗蒐集目標資訊，另一方面又避免公開強烈對抗，以免衝擊對中關係。

彈道飛彈 伊朗

上一則

法國西北部火車出軌 44人受傷1人重傷

下一則

南韓民眾連署要求取消中國人免簽入境 逾5萬人響應

延伸閱讀

伊朗飛彈連攻美國軍艦 美軍反擊、警覺中俄可能暗助

伊朗飛彈連攻美國軍艦 美軍反擊、警覺中俄可能暗助
伊朗飛彈大反攻 美軍愛國者宛如高射炮 狂射近百枚攔截

伊朗飛彈大反攻 美軍愛國者宛如高射炮 狂射近百枚攔截
伊朗婚禮遭炸4死 疑美軍彈藥直接命中 范斯稱調查中

伊朗婚禮遭炸4死 疑美軍彈藥直接命中 范斯稱調查中
美伊爆發7月以來最大規模交火 伊朗居民心驚：像是世界末日

美伊爆發7月以來最大規模交火 伊朗居民心驚：像是世界末日

熱門新聞

圖為哈利王子（中）和哥哥威廉王子（右）在2016年12月19日合影照片，左為凱特王妃。（路透）

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

2026-09-10 23:05
美國海軍第5艦隊駐紮的巴林基地2月28日遭伊朗攻擊竄出大量濃煙。（路透）

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

2026-09-11 07:10
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
兩名伊朗高層消息人士與另外3位知情人士告訴路透，伊朗透過類似以物易物的安排，繞過針對其石油銷售的制裁，向中國採購價值數以十億計美元的商品，包括軍事設備。資料照片。路透

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

2026-09-10 12:25
菲律賓防長鐵歐多洛。(路透資料照)

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

2026-09-08 15:12
烏克蘭士兵在南部札波羅熱準備向俄羅斯發射無人機。(歐新社)

烏克蘭打仗缺錢「盯上色情產業」稅收可買3萬架無人機

2026-09-05 23:34

超人氣

更多 >
坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走
肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人
昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場
短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗
國務院對中國發2級旅遊警示：華裔美籍等5類公民恐被拘留

國務院對中國發2級旅遊警示：華裔美籍等5類公民恐被拘留