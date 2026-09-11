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沙國石油命脈告急 葉門青年運動奪曼德海峽要地 掐全球航運咽喉

編譯周辰陽／即時報導
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葉門佩里姆島遭伊朗支持的青年運動攻占隔天的11日衛星影像。(美聯社 / Pléi...
葉門佩里姆島遭伊朗支持的青年運動攻占隔天的11日衛星影像。(美聯社 / Pléiades Neo © Airbus DS)

AI摘要

文章摘要整理：

葉門青年運動攻占曼德海峽關鍵據點，威脅紅海航運與沙國石油替代出口路線，並加劇中東局勢與全球能源運輸風險。

位於紅海出口的曼德海峽長期是全球貿易重要動脈，美伊戰爭導致附近的荷莫茲海峽實際封閉後，戰略地位更加重要。華爾街日報與CNN 11日報導，獲伊朗支持的葉門青年運動過去48小時迅速推進，先後攻占沿岸港口城市摩卡（Mocha）與海峽戰略要地佩里姆島（Perim Island），實際控制全球最重要的航運咽喉之一。

曼德海峽位於葉門與吉布地之間，佩里姆島則位於海峽中央，將這條狹窄水道分成兩條航道。沙烏地阿拉伯和葉門官員表示，青年運動已控制該島，因而掌握威脅進出紅海船隻的有利位置，同時也推進至海峽沿岸的葉門城鎮祖巴卜（Dhubab）。

青年運動目前仍沿葉門紅海沿岸其他地區推進。知情人士透露，儘管沙烏地阿拉伯長期向反對青年運動的部隊提供軍事支援，美國也提供技術與情報支援，仍未能阻止這波攻勢。沙國王儲穆罕默德曾要求美國總統川普提供軍事協助，但川普表示，除發動攻擊外，美國願意提供一切協助。

曼德海峽也是中東石油出口的重要替代通道。沙烏地阿拉伯近幾個月透過這條水道出口數百萬桶石油，並把原油橫跨國土輸往紅海港口，以繞過伊朗限制航運的荷莫茲海峽。如今青年運動攻勢升高，這條替代路線承受愈來愈大壓力；一旦曼德海峽受阻，中東石油出口將減少，其餘運輸也須改走更漫長的航線，增加時間與成本並推升通膨。

報導指出，美軍目前已在努力終結伊朗對荷莫茲海峽的控制，青年運動持續擴張，讓這個伊朗盟友更有能力威脅另一個主要海上咽喉，不僅使美方對伊朗的行動更加複雜，也增加華府保護紅海航運的壓力。葉門戰事升高，也顯示美伊戰爭正把不穩定局勢擴散至整個中東，並加大全球能源運輸壓力。

凱投宏觀經濟學家胡笙（Hamad Hussain）表示：「青年運動持續取得進展，沙烏地阿拉伯石油出口面臨更大中斷風險。青年運動如今看來也更有能力攻擊油輪，並對陸上能源基礎設施造成更大破壞。」

精華 FAQ

  • 報導指出，青年運動在48小時內先後攻占沿岸港口城市摩卡，以及位於曼德海峽中央的佩里姆島，進而取得威脅紅海船隻的戰略位置。

  • 曼德海峽是紅海出口的重要航道，也是中東石油的替代通道；若航道受阻，船隻將改走更遠路線，導致運輸時間、成本與通膨壓力上升。

  • 雖然沙國長期支援反青年運動部隊，美國也提供技術與情報協助，但仍未能擋住攻勢。這使沙國石油出口風險升高，也增加美方保護紅海航運的壓力。

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