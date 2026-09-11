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沙國關鍵輸油管遭襲擊關閉 專家：若嚴重受損 油價恐飆120美元

編譯周辰陽／即時報導
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歐盟哥白尼哨兵3號衛星影像顯示，沙烏地阿拉伯麥地那以南的東西輸油管沿線10日冒出...
歐盟哥白尼哨兵3號衛星影像顯示，沙烏地阿拉伯麥地那以南的東西輸油管沿線10日冒出黑煙。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：沙國東西輸油管遭伊拉克境內無人機攻擊後已關閉。
  • 重點二：該管線日運能最高700萬桶，是沙國重要原油出口通道。
  • 重點三：若管線嚴重受損且衝突延續，油價恐進一步逼近120美元。

伊朗關閉荷莫茲海峽後，沙烏地阿拉伯原本靠東西輸油管（East-West pipeline）繼續出口原油，但這條關鍵管線11日多次遭從伊拉克發射的無人機攻擊，目前已關閉。

華爾街日報報導，東西輸油管每天最多可輸送700萬桶原油，從沙國位於波斯灣的石油生產核心地區向西輸送約1200公里至紅海港口延布（Yanbu），再運往世界各地。美國與以色列2月攻擊伊朗、衝突爆發後，這條管線已非首次遭波及。今年稍早的攻擊曾造成一座泵站受損，日輸送能力減少約70萬桶，但沙國數天內便恢復全部運能。

一名沙烏地阿拉伯官員表示，10日的無人機攻擊鎖定數座泵站。沙國外交部表示，多架無人機造成人員受傷及設施受損，沙國目前正進行修復。美國太空總署（NASA）用於追蹤野火的衛星也偵測到，麥地那以南的管線沿線10日夜間至11日凌晨出現疑似火情，而這些地點過去一個月並未出現高溫讀數。

伊拉克政府長期難以控制當地受伊朗支持的民兵組織，這些民兵過去曾多次攻擊沙國基礎設施。沙國今年稍早曾與美國罕見對伊拉克民兵發動空襲，但外交部表示，這次應巴格達要求，不會進行報復。

伊拉克軍方發言人努曼（Saba Al-Nu’man）表示，總理柴迪（Ali al-Zaidi）已對攻擊展開調查，並將依法處理任何被證實涉案者。他說：「國家不會容忍任何危及伊拉克，或危害伊拉克與兄弟友好國家關係的活動。」

美伊衝突已限制荷莫茲海峽運輸，葉門叛軍青年運動又加強攻擊能源基礎設施及沙國紅海航運，如今東西輸油管再遭攻擊，使沙國兩條主要出口通道承受更大壓力。

凱投宏觀（Capital Economics）經濟學家胡笙（Hamad Hussain）表示，青年運動持續推進，加上東西輸油管若遭重大破壞，都可能推動油價朝每桶120美元上升，實際影響則取決於管線受損程度。他說：「只要衝突持續下去，能源供應與價格面臨的風險就會持續存在。」

精華 FAQ

  • 遭襲的是東西輸油管，原本可將波斯灣產油區的原油輸往紅海港口延布，再出口至全球市場，是沙國重要備援通道。

  • 東西輸油管每天最多可輸送700萬桶原油，能在荷莫茲海峽受限時維持出口，因此被視為沙國能源供應的關鍵生命線。

  • 專家指出，若青年運動持續攻擊能源設施，加上東西輸油管若受重大破壞，供應風險將上升，油價可能朝每桶120美元攀升。

油價 伊朗 以色列

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