我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

懶人包／中國最神祕人販「梅姨」 如何從追緝20年走到公訴？

紐約法拉盛20小學開學 熱情迎新生

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國海軍第5艦隊駐紮的巴林基地2月28日遭伊朗攻擊竄出大量濃煙。（路透）
美國海軍第5艦隊駐紮的巴林基地2月28日遭伊朗攻擊竄出大量濃煙。（路透）

美國與以色列部隊2月28日對伊朗開戰後，伊朗持續攻擊美國海軍在中東的主要基地巴林海軍支援設施（Naval Support Activity Bahrain）。美國海軍部代理部長高雄（Hung Cao）9日受訪時表示：「他們把巴林炸得一塌糊塗。」

國會山莊報報導，巴林海軍支援設施是美國海軍中央司令部（USNAVCENT）與美國第五艦隊總部所在地，也是美軍在中東的重要後勤樞紐。高雄當天結束參訪費城一座造船廠後，接受《大紀元時報》訪問，首度直接證實基地受損。

高雄還表示，海軍正在斟酌如何處置巴林海軍支援設施，包括是否修復，「我有一個專案小組正在研究這件事。」

國會山莊報指出，美國海軍作戰部長考德爾（Adm. Daryl Caudle）8月31日在一場市民大會上表示，海軍還需要一段時間才會重返這座基地，包括取回水兵的個人物品。他坦言：「我們短期內不會回到那裡。我只想完全坦白地說明這一點。」

精華 FAQ

  • 這座基地是美國海軍中央司令部與第五艦隊總部所在地，也是美軍在中東的關鍵後勤樞紐，負責支援艦隊運作、補給與人員調度，地位相當重要。

  • 高雄受訪時首度直接證實基地受損，並形容伊朗把巴林炸得一塌糊塗；他還表示海軍正在研議如何處置，包括是否進行修復。

  • 美國海軍作戰部長考德爾表示，海軍短期內不會回到巴林基地，連取回水兵個人物品都還需要時間，顯示基地恢復運作仍有一段距離。

費城 以色列 伊朗

上一則

用腳投票？波灣6國傳下周與伊朗會談 推動暫時重啟荷莫茲

延伸閱讀

川普打伊朗快燒光錢？海軍被爆挪用官兵薪水補貼戰爭費用

川普打伊朗快燒光錢？海軍被爆挪用官兵薪水補貼戰爭費用
川普提名高雄出任美國海軍部長 讚他「真正的戰士」

川普提名高雄出任美國海軍部長 讚他「真正的戰士」
伊朗飛彈大反攻 美軍愛國者宛如高射炮 狂射近百枚攔截

伊朗飛彈大反攻 美軍愛國者宛如高射炮 狂射近百枚攔截
美伊爆發7月以來最大規模交火 伊朗居民心驚：像是世界末日

美伊爆發7月以來最大規模交火 伊朗居民心驚：像是世界末日

熱門新聞

圖為哈利王子（中）和哥哥威廉王子（右）在2016年12月19日合影照片，左為凱特王妃。（路透）

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

2026-09-10 23:05
日本東京澀谷表參道的旅遊人潮。（記者陳易辰／攝影）

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

2026-09-03 04:44
3名伊朗高階消息人士告訴路透，美國透過封鎖石油出口、堵住規避制裁管道，正把伊朗逼入愈來愈難以承受的處境。（路透）

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

2026-09-04 00:55
菲律賓防長鐵歐多洛。(路透資料照)

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

2026-09-08 15:12
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
兩名伊朗高層消息人士與另外3位知情人士告訴路透，伊朗透過類似以物易物的安排，繞過針對其石油銷售的制裁，向中國採購價值數以十億計美元的商品，包括軍事設備。資料照片。路透

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

2026-09-10 12:25

超人氣

更多 >
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係
寵孫錯了嗎？婆婆長期金援兒子全家 無心一句話讓媳婦崩潰了

寵孫錯了嗎？婆婆長期金援兒子全家 無心一句話讓媳婦崩潰了
9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片
他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家