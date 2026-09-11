用腳投票？波灣6國傳下周與伊朗會談 推動暫時重啟荷莫茲

據報導，波斯灣各國外長計劃下周與伊朗外長會面，商討荷莫茲海峽的臨時通行管理協議。（路透）

知情人士透露，在阿曼與伊朗 的推動下，波斯灣各國外長計畫下周與伊朗外長會面，商討荷莫茲海峽 的臨時通行管理協議，為美伊戰爭2月底開打以來，波灣合作理事會（GCC）六國外長首度和伊朗資深官員會面，持續尋求緩解對荷莫茲海峽航行的敵意。

英國金融時報（FT）報導，這場由阿曼發起的會議，預定14日在阿曼海岸城市薩拉拉登場，雖然細節還沒敲定，但將與會的國家數量已經確定，預料將舉行。

若這場會議如期登場，可能凸顯波灣各國對重啟荷莫茲海峽、並降低美伊敵意的迫切感，也暗示在伊朗接連以飛彈和無人機攻擊阿拉伯鄰國以報復美伊轟炸後，波灣強權希望降低和伊朗之間的緊張關係，認清若中東要重返看似穩定的狀態，就必須管理與伊朗關係的現實。

伊朗與阿曼不到兩周前表示，正在敲定荷莫茲海峽的臨時協議，允許船舶經由伊朗水域進入該海峽，並從阿曼領海離開，但外交官也審慎表示，若荷莫茲海峽要全面重啟，美國和伊朗都必須對某種協議達成共識。

知情人士指出，伊朗和阿曼的重點在於讓GCC「上船」，藉以促使美國解除對伊朗港口的封鎖，GCC則希望確保「所有共識都是暫時性的，能讓船舶進出」荷莫茲海峽。

GCC包含沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、科威特、巴林及阿曼，沙國和阿聯已持續和伊朗維持外交溝通。伊朗外長阿拉奇上次參加GCC會議，已是2024年10月。

阿曼已在美伊戰爭採取中立立場，也已和伊朗會談好幾周，希望達成免付費通行荷莫茲海峽的臨時協議，直到伊朗與波灣鄰國針對荷莫茲海峽的未來地位達成共識，這也已經視為緩解美伊敵意的可能之道。

一開始的希望是伊朗與阿曼的協議能退回美伊6月所簽署瞭解備忘錄（MOU）的內容，延長停火期60天，逐步重啟荷莫茲海峽，之後商談終戰的最終協議，但美伊彼此指控違反MOU，部分原因在於雙方對於船舶行經荷莫茲海峽的方式出現歧見。

美方已告知調停人，不會重返MOU，只會同意更全面的協議。伊朗則已堅持即便與伊朗達成荷莫茲海峽協議，也只會在美國滿足其條件後，才會完全重啟這條關鍵水道，包括解除對伊朗港口的封鎖、鬆綁制裁以允許該國出售石油，並取得部分遭凍結的海外資產。

美國和伊朗並未進行談判，但調停人始終維持兩國之間的外交管道暢通，以研擬新提案，讓雙方重回談判桌。